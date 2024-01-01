Продолжение сказочного праздника. Куда можно сходить на новогодних каникулах в Омске

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Во всероссийские выходные дни омичей и гостей города ждет огромное разнообразие тематических мероприятий. Развлекательная программа учитывает интересы и предпочтения разных возвратных категорий, получится найти все: от сказочных постановок для самых маленьких до философских спектаклей для взрослых. В этой статье мы расскажем о некоторых мероприятиях, которые, возможно, привлекут ваше внимание.
Разнообразие новогодних развлечений для детей в Омске не перестает удивлять. Здесь и волшебные истории по всеми любимым сказкам, и путешествия с известными героями, а самое главное — атмосфера продолжения праздника и зимнего чуда.
Мероприятие продлится до 5 января в Омской филармонии. Здесь в гости ждут юных любителей сказок и новогодних песен. Елочка для лялечек предназначена, действительно, для лялечек: организаторы предполагают, что для многих это будет первый в жизни подобный праздник.
Во время сказочного путешествия детей пригласят в гости к Домовенку Кузе и его подружке Бабе-Яге. Также познакомиться с ребятами придут веселые зверята. Дети будут петь новогодние песенки, водить хороводы вокруг елки, играть и танцевать, рассказали в министерстве культуры.
Спектакль пройдет в Домке Актера 2, 4, 5, 6, 7 января, организовывает его Омский ТЮЗ. Режиссеры уверяют, что пластический спектакль удивит зрителя и включает множество неожиданных поворотов, а эмоций и положительного настроения от увиденного хватит на целый год.
«Немножко приоткроем завесу тайны: проводником в волшебный мир Лукоморья станет сам Александр Сергеевич Пушкин. На глазах зрителя он, как умелый фокусник, достанет из своего цилиндра… увлекательные истории об удивительных приключениях сказочных героев», — поделились постановщики.
Новогодняя программа «По щучьему велению» пройдет в этнопарке «Музей сказки „Васин хутор“. Главными героями станут традиционные новогодние персонажи — Зимушка, Снегурочка, Дед Мороз и Емеля. Гостей ждет участие в волшебном представлении, а также участие в веселых конкурсах, играх и забавах.
«Дед Мороз и Снегурочка организуют новогодний хоровод, катание с ледяной горки. По завершении путешествия гостей ждет пир на весь мир с горячим чаем из самовара, сушками, баранками да картошечкой запеченной в русской печи», — рассказали организаторы.
Вариантов для развлечения себя в новогодние выходные предостаточно и у старшего поколения, нужно лишь желание. Так, например, в эти дни в городе пройдет широкий спектр театральных постановок и спектаклей — это ли не повод посетить некоторые из них?
Спектакль пройдет 3 января. Жанр обозначен так — стресс-тест. Зрителям предстоит вместе с героями задуматься над рядом вопросов: на что каждый из нас готов ради достижения собственных целей и успеха? Где та грань, за которую не следует переступать?
Еще одна постановка Омского академического театра состоится на камерной сцене им. Татьяны Ожиговой. «Время женщин» — это история о том, как три соседки главной героини вырастили ее внебрачную дочь и чему смогли научить.
Спектакль имеет большую историю и множество наград. Так, например, в театральном сезоне 2013-2014 он вошел в Long List самых заметных по мнению экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска»
Спектакль поставлен в «Галерке» по одной из лучших пьес знаменитого французского писателя Александра Дюма «Брак при Людовике XV». Показы пройдут 30 и 31 декабря, а также со 2 по 7 января.
Комедия положений расскажет о женитьбе, которая может обернуться скандалом, ведь брак был заключен без любви, а молодожены хранили множество тайн.
«В этой легкой комедии есть ревность и благородство, тайные свидания и искренние признания, а главное — юмор и романтика, которые сделают новогодний вечер в театре теплым и незабываемым», — рассказали в постановщики.
Семейный отдых — время, когда нужно угодить всем и учесть предпочтения каждого, будь то 3-летний ребенок или 40-летний мужчина. Нельзя дать помешать этому фактору сорвать веселую зимнюю сказку, стоит лишь изучить множество вариантов развлечений, не зависящих от возраста.
Новогодняя атмосфера царит и за пределами областного центра. Так, в рабочем поселке Большеречье гостей ждут настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Встретиться с ними можно в Музее-заповеднике «Старина Сибирская».
Организаторы отмечают, что в этом году посетителей буду ждать сказочные герои русских и авторских сказок: Кот Ученый, разбойники, Баба Яга и Кощей, Шамаханская царица, Кикимора и Леший, Морской царь. После путешествия в сказку в резиденции гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка и дарить подарки. Кроме того, в резиденции пройдет новогодний мастер-класс от местных мастеров.
Тематическая выставка пройдет в омском краеведческом музее 3, 4, 5 и 8 января. Она подойдет для посещения как детям, так и взрослым. Во время экскурсии гости смогут переместиться в прошлое и узнать, как раньше отмечали всеми любимый Новый год в Сибири, при Петре 1, например. Расскажут об этом исследователь-этнограф и крестьянин
«Ребята послушают увлекательную экскурсию о том, какие деревья украшали на праздник, как поменялись новогодние традиции нашей страны при Петре I, и какой сибирский народ устраивал на Новый год спортивные состязания», — рассказали в министерстве культуры о мероприятии.
Кроме того, в музее предусмотрена и игровая программа: гостей ждут познавательные загадки и другие интерактивы.
Всеми любимую сказку поставили на сцене «Галерки», спектакль можно будет увидеть 2, 5, 6, 7 и 8 января. Волшебная история не оставит равнодушным ни одно поколение, а захватывающий сюжет будет сопровождаться музыкой, красочной мультипликацией и общением с юными зрителями.