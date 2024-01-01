Продолжение сказочного праздника. Куда можно сходить на новогодних каникулах в Омске

Тематическая выставка пройдет в омском краеведческом музее 3, 4, 5 и 8 января. Она подойдет для посещения как детям, так и взрослым. Во время экскурсии гости смогут переместиться в прошлое и узнать, как раньше отмечали всеми любимый Новый год в Сибири, при Петре 1, например. Расскажут об этом исследователь-этнограф и крестьянин