Новый год все ближе: в Омске уже арендованы большинство коттеджей на время праздника

Posted 1 декабря, 07:15
Published 1 декабря, 07:15
Modified 1 декабря, 07:15
Updated 1 декабря, 07:15
Несмотря на то, что в Омскую область еще не пришли настоящие зимние холода, а декабрь только-только вступает в свои права, многие уже начали поиски места для проведения Нового года. Кто-то отдает предпочтение тихому загородному дому, кто-то — массовым гуляниям в городе или на базе отдыха. Есть и те, кто предпочитает провести праздник дома. Наверное, не стоит торопиться с выбором локации только последним, ведь в остальных случаях необходимо продумать все детали заранее.
Для начала несколько общих правил: если вы хотите провести главный зимний праздник в арендованном доме, стоит начать поиски минимум за месяц. Как правило, самые выгодные и привлекательные варианты быстро бронируют, ближе к концу декабря остаются свободными лишь две не самых приятных крайности: либо очень бюджетные, но неуютные коттеджи, либо комфортные, но до безумия дорогие.
Чтобы выбирать спокойно и иметь множество вариантов для рассмотрения, не откладывайте дело на последний момент. Если речь идет о базе отдыха тоже стоит думать заранее: в начале декабря позвонить в выбранное место, подробнее узнать детали, и, если все устроило, бронировать номер.
В Омской области есть множество вариантов для проведения Нового года. Расскажем о некоторых из них.
Атмосферный вариант празднования для маленькой компании или влюбленной пары — домик в глэмпинге. Это место идеально подойдет для любителей тихого отдыха в кругу близких людей, помимо пребывания в самом домике, гости могут прогуляться по зимнему лесу, попариться в бане-бочке и, если позволит погода, пожарить шашлык или овощи на углях. Вариант такого отдыха предлагают «2ЕЖА», стоимость суток с 31 декабря на 1 января — 23 600 рублей.
Загородных домов, свободных в новогоднюю ночь, с каждым днем становится все меньше. Расскажем о вариантах, которые еще можно рассмотреть. Один из них — двухэтажная усадьба «Змей Горыныч» в селе Усть-Заостровка, расположенном в 15 минутах езды от Омска. Дом стоит на берегу Иртыша, также в пешей доступности есть сосновая роща.
«У нас есть все вплоть дo зубныx щеток. Красиво оборудованная набережная со скамейками и беседкой на высоте с панорамой Иртыша. В мангальной зоне есть все необходимое для приготовления шашлыка, шурпы и других блюд на огне. Оригинальное кострище. Качели. Гамак. Шезлонги. Небольшое футбольное поле с воротами», — сказано в объявлении на одном из популярных сайтов.
Стоимость суток для двоих гостей с 31 декабря на 1 января — 11 000 рублей.
Еще один вариант — коттедж в Центральном округе Омска. Дом расположен на улице Свободной, отмечается, что вокруг нет соседей, поэтому режим тишины отсутствует. Арендодатели предлагают в пользование желающим большую банкетную зону с танцполом, световое и музыкальное оборудование и другие удобства. Аренда такого дома на сутки с 31 декабря на 1 января обойдется в 25 000 рублей.
Омские базы отдыха готовят собственные программы на новогоднюю ночь, правда, удовольствие это не самое дешевое. Рассмотрим несколько вариантов.
На базе отдыха «Сказка» уже подготовили программу праздничных гуляний и новогодней ночи. 31 декабря для гостей организуют банкет с ведущими и детскую елку, атмосфера зимней сказки будет царить здесь все январские каникулы.
«Вас ждут ежедневные дискотеки, мастер классы, анимация для детей и взрослых, свежий морозный воздух, лыжи, коньки и горка!» — говорится на сайте «Сказки».
Всего омичам предлагается три тура на выбор: с 29 декабря по 2 января, с 30 декабря по 2 января и с 31 декабря по 2 января. Цены на туры, в зависимости от количества человек и условий проживания, начинаются от 30 300, 26 400 и 22 400 рублей соответственно (цена за одного человека).
В санатории им. Карбышева также готовится масштабное новогоднее торжество с банкетом. Для гостей организуют развлекательные мероприятия, праздничный салют, посещение резиденции Деда Мороза и другие развлечения. В отличие от «Сказки», здесь возможно приобрести единственный вариант новогодней путевки — с заездом 31 декабря и выездом 2 января.
Стоимость отдыха зависит от категории номера и количества гостей. Минимальный набор с включенным банкетом на двоих обойдется в 40 000 рублей, без банкета — в 25 000 рублей.
Напомним, что 15 декабря в Большеречье для омичей откроется резиденция Деда Мороза, она расположится на территории музея «Старина Сибирская». Гости смогут не только увидеть любимых сказочных героев, но и покататься с горок, прогуляться по ледовому дворцу и принять участие в интерактивных развлечениях.