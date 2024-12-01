Новый год все ближе: в Омске уже арендованы большинство коттеджей на время праздника

Несмотря на то, что в Омскую область еще не пришли настоящие зимние холода, а декабрь только-только вступает в свои права, многие уже начали поиски места для проведения Нового года. Кто-то отдает предпочтение тихому загородному дому, кто-то — массовым гуляниям в городе или на базе отдыха. Есть и те, кто предпочитает провести праздник дома. Наверное, не стоит торопиться с выбором локации только последним, ведь в остальных случаях необходимо продумать все детали заранее.