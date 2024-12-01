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Posted 1 декабря, 07:15

Published 1 декабря, 07:15

Modified 1 декабря, 07:15

Updated 1 декабря, 07:15

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Новый год все ближе: в Омске уже арендованы большинство коттеджей на время праздника

1 декабря 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Главный зимний праздник хочется провести незабываемо, в уютном месте и кругу близких людей. Расскажем, какие варианты новогодних локаций доступны омичам в 2024 году и во сколько они обойдутся.

Несмотря на то, что в Омскую область еще не пришли настоящие зимние холода, а декабрь только-только вступает в свои права, многие уже начали поиски места для проведения Нового года. Кто-то отдает предпочтение тихому загородному дому, кто-то — массовым гуляниям в городе или на базе отдыха. Есть и те, кто предпочитает провести праздник дома. Наверное, не стоит торопиться с выбором локации только последним, ведь в остальных случаях необходимо продумать все детали заранее.

За какое время бронировать

Для начала несколько общих правил: если вы хотите провести главный зимний праздник в арендованном доме, стоит начать поиски минимум за месяц. Как правило, самые выгодные и привлекательные варианты быстро бронируют, ближе к концу декабря остаются свободными лишь две не самых приятных крайности: либо очень бюджетные, но неуютные коттеджи, либо комфортные, но до безумия дорогие.

Чтобы выбирать спокойно и иметь множество вариантов для рассмотрения, не откладывайте дело на последний момент. Если речь идет о базе отдыха тоже стоит думать заранее: в начале декабря позвонить в выбранное место, подробнее узнать детали, и, если все устроило, бронировать номер.

Новый год в большом домеНовый год в большом доме
Новый год в большом доме. Фото: Изображение Midjourney

Какие места для празднования есть в Омской области

В Омской области есть множество вариантов для проведения Нового года. Расскажем о некоторых из них.

Глэмпинг

Атмосферный вариант празднования для маленькой компании или влюбленной пары — домик в глэмпинге. Это место идеально подойдет для любителей тихого отдыха в кругу близких людей, помимо пребывания в самом домике, гости могут прогуляться по зимнему лесу, попариться в бане-бочке и, если позволит погода, пожарить шашлык или овощи на углях. Вариант такого отдыха предлагают «2ЕЖА», стоимость суток с 31 декабря на 1 января — 23 600 рублей.

2ЕЖА2ЕЖА
2ЕЖА2ЕЖА
2ЕЖА2ЕЖА
2ЕЖА. Фото: Авито

Коттеджи

Загородных домов, свободных в новогоднюю ночь, с каждым днем становится все меньше. Расскажем о вариантах, которые еще можно рассмотреть. Один из них — двухэтажная усадьба «Змей Горыныч» в селе Усть-Заостровка, расположенном в 15 минутах езды от Омска. Дом стоит на берегу Иртыша, также в пешей доступности есть сосновая роща.

«У нас есть все вплоть дo зубныx щеток. Красиво оборудованная набережная со скамейками и беседкой на высоте с панорамой Иртыша. В мангальной зоне есть все необходимое для приготовления шашлыка, шурпы и других блюд на огне. Оригинальное кострище. Качели. Гамак. Шезлонги. Небольшое футбольное поле с воротами», — сказано в объявлении на одном из популярных сайтов.

Стоимость суток для двоих гостей с 31 декабря на 1 января — 11 000 рублей.

Фото: Авито

Еще один вариант — коттедж в Центральном округе Омска. Дом расположен на улице Свободной, отмечается, что вокруг нет соседей, поэтому режим тишины отсутствует. Арендодатели предлагают в пользование желающим большую банкетную зону с танцполом, световое и музыкальное оборудование и другие удобства. Аренда такого дома на сутки с 31 декабря на 1 января обойдется в 25 000 рублей.

Фото: Авито

Базы отдыха

Омские базы отдыха готовят собственные программы на новогоднюю ночь, правда, удовольствие это не самое дешевое. Рассмотрим несколько вариантов.

«Сказка»

На базе отдыха «Сказка» уже подготовили программу праздничных гуляний и новогодней ночи. 31 декабря для гостей организуют банкет с ведущими и детскую елку, атмосфера зимней сказки будет царить здесь все январские каникулы.

«Вас ждут ежедневные дискотеки, мастер классы, анимация для детей и взрослых, свежий морозный воздух, лыжи, коньки и горка!» — говорится на сайте «Сказки».

Всего омичам предлагается три тура на выбор: с 29 декабря по 2 января, с 30 декабря по 2 января и с 31 декабря по 2 января. Цены на туры, в зависимости от количества человек и условий проживания, начинаются от 30 300, 26 400 и 22 400 рублей соответственно (цена за одного человека).

«Санаторий им. Карбышева»

В санатории им. Карбышева также готовится масштабное новогоднее торжество с банкетом. Для гостей организуют развлекательные мероприятия, праздничный салют, посещение резиденции Деда Мороза и другие развлечения. В отличие от «Сказки», здесь возможно приобрести единственный вариант новогодней путевки — с заездом 31 декабря и выездом 2 января.

Стоимость отдыха зависит от категории номера и количества гостей. Минимальный набор с включенным банкетом на двоих обойдется в 40 000 рублей, без банкета — в 25 000 рублей.

Новогодние аниматорыНовогодние аниматоры
Новогодние аниматоры. Фото: 1MI

Напомним, что 15 декабря в Большеречье для омичей откроется резиденция Деда Мороза, она расположится на территории музея «Старина Сибирская». Гости смогут не только увидеть любимых сказочных героев, но и покататься с горок, прогуляться по ледовому дворцу и принять участие в интерактивных развлечениях.

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