В Омской крепости установят экран за 900 тыс для показа новогоднего обращения Путина

На портале Госзакупок появилась информация о стоимости экрана, на котором омичи увидят поздравления президента, губернатора и мэра в новогоднюю ночь. Комплект для сборки светодиодного экрана обошелся властям в 900 000 рублей, кто займется установкой сооружения не называется, известно лишь, что подрядчик должен закончить работу до 30 декабря.