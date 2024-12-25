В Омской крепости установят экран за 900 тыс для показа новогоднего обращения Путина

Posted 25 декабря, 13:53
Published 25 декабря, 13:53
Modified 25 декабря, 13:57
Updated 25 декабря, 13:57
На портале Госзакупок появилась информация о стоимости экрана, на котором омичи увидят поздравления президента, губернатора и мэра в новогоднюю ночь. Комплект для сборки светодиодного экрана обошелся властям в 900 000 рублей, кто займется установкой сооружения не называется, известно лишь, что подрядчик должен закончить работу до 30 декабря.
Мониторы со светодиодными экранами расположатся в эпицентре новогодних гуляний — на территории Омской крепости. Народные гуляния начнутся в 23:30 и продлятся до 3 часов ночи, организует веселье департамент культуры региона.
Напомним, что уже через два дня на территории музея-исторического парка «Омская крепость» откроется главная городская елка.