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Posted 25 декабря, 13:53

Published 25 декабря, 13:53

Modified 25 декабря, 13:57

Updated 25 декабря, 13:57

Иллюстрация

В Омской крепости установят экран за 900 тыс для показа новогоднего обращения Путина

25 декабря 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Мониторы со светодиодными экранами расположатся в эпицентре новогодних гуляний.

На портале Госзакупок появилась информация о стоимости экрана, на котором омичи увидят поздравления президента, губернатора и мэра в новогоднюю ночь. Комплект для сборки светодиодного экрана обошелся властям в 900 000 рублей, кто займется установкой сооружения не называется, известно лишь, что подрядчик должен закончить работу до 30 декабря.

Мониторы со светодиодными экранами расположатся в эпицентре новогодних гуляний — на территории Омской крепости. Народные гуляния начнутся в 23:30 и продлятся до 3 часов ночи, организует веселье департамент культуры региона.

Напомним, что уже через два дня на территории музея-исторического парка «Омская крепость» откроется главная городская елка.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новогодняя ночь#Владимир Путин#Новогоднее оформление#Новости#Поздравление#Обращение#Массовые гуляния#Новогодние праздники#Поздравления
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