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Posted 24 декабря, 14:44

Published 24 декабря, 14:44

Modified 24 декабря, 14:48

Updated 24 декабря, 14:48

Иллюстрация

Сегодня в Омске: штрафы за склонение к абортам, игрушки из СССР и магнитные бури

24 декабря 2024, 14:44
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Хоценко подписал закон о запрете склонения к абортам в Омской области

В Омской области вступил в силу закон о запрете склонения к абортам. Согласно документу, который подписал губернатор Виталий Хоценко, штраф за склонение к прерыванию беременности для граждан составит от 3000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Штраф до 200 тысяч: в Омской области приняли закон о запрете склонения к абортам
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Новость №2. Продажи елочных игрушек из СССР в Омске выросли на треть

Стало известно, что в Омске за последний год на 34% выросли продажи раритетных елочных игрушек и на 20% за последний месяц. Также заметный рост наблюдается в продажах елочных верхушек: за год их продажи увеличились на 40%, а за последний месяц — в два раза. Отмечается, что спрос на товары такого рода наблюдается не только у старшего поколения, но и у молодежи.

Новогодние украшения из СССР снова в моде: омичи массово скупают раритетные игрушки
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Новость №3. Мощная магнитная буря обрушится на Омскую область совсем скоро

Исследователи Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили, что завтра, 25 декабря, на Землю обрушится магнитная буря. По данным ученых, ее действие жители Омской области начнут ощущать с 18.00. При этом продлится магнитная буря до ночи 26 декабря.

На этой неделе омичи будут страдать: раскрываем причину
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