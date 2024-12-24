Сегодня в Омске: штрафы за склонение к абортам, игрушки из СССР и магнитные бури

Posted 24 декабря, 14:44
Published 24 декабря, 14:44
Modified 24 декабря, 14:48
Updated 24 декабря, 14:48
Новость №1. Хоценко подписал закон о запрете склонения к абортам в Омской области
В Омской области вступил в силу закон о запрете склонения к абортам. Согласно документу, который подписал губернатор Виталий Хоценко, штраф за склонение к прерыванию беременности для граждан составит от 3000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.
Новость №2. Продажи елочных игрушек из СССР в Омске выросли на треть
Стало известно, что в Омске за последний год на 34% выросли продажи раритетных елочных игрушек и на 20% за последний месяц. Также заметный рост наблюдается в продажах елочных верхушек: за год их продажи увеличились на 40%, а за последний месяц — в два раза. Отмечается, что спрос на товары такого рода наблюдается не только у старшего поколения, но и у молодежи.
Новость №3. Мощная магнитная буря обрушится на Омскую область совсем скоро
Исследователи Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили, что завтра, 25 декабря, на Землю обрушится магнитная буря. По данным ученых, ее действие жители Омской области начнут ощущать с 18.00. При этом продлится магнитная буря до ночи 26 декабря.