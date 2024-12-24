Сегодня в Омске: штрафы за склонение к абортам, игрушки из СССР и магнитные бури

Стало известно, что в Омске за последний год на 34% выросли продажи раритетных елочных игрушек и на 20% за последний месяц. Также заметный рост наблюдается в продажах елочных верхушек: за год их продажи увеличились на 40%, а за последний месяц — в два раза. Отмечается, что спрос на товары такого рода наблюдается не только у старшего поколения, но и у молодежи.