Омский НПЗ победил в конкурсе на лучшее новогоднее оформление города

В Омске подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление городских локаций. ОНПЗ занял в нем первое место, завод стал лидером в номинации «Лучшее оформление промышленных предприятий», работы, которые впечатлили жюри — ледовый городок в Советском парке и фигурки в сквере Молодоженов.