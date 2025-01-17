Омский НПЗ победил в конкурсе на лучшее новогоднее оформление города

Posted 17 января, 11:00
Published 17 января, 11:00
Modified 17 января, 11:00
Updated 17 января, 11:00
В Омске подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление городских локаций. ОНПЗ занял в нем первое место, завод стал лидером в номинации «Лучшее оформление промышленных предприятий», работы, которые впечатлили жюри — ледовый городок в Советском парке и фигурки в сквере Молодоженов.
«Администрация Омска благодарит ОНПЗ за праздничное оформление города к Новому году. Предприятие отмечено в числе 25 лучших организаций из тысячи претендентов. Уверен, омичи по достоинству оценили новогоднее убранство и с удовольствием проводили время вместе со своими семьями на праздничных локациях», — отметил мэр Сергей Шелест.
Вместе с омским НПЗ в конкурсе участвовали более 1000 предприятий и организаций. Все украшения и сооружения оценивались по установленным критериям: оригинальность, гармоничность оформления локаций и прилегающих территорий.
Специальную благодарность ОНПЗ получил за новогоднюю скульптуру на набережной Оми в районе улицы Бударина.
«Омский НПЗ как постоянный партнер городских властей развивает разные сферы социальной жизни — от благоустройства до вопросов культуры, спорта и образования. Украшая и улучшая территории, мы создаем для омичей возможность комфортно жить в родном городе», — рассказал гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
Одно из наиболее эффектных сооружений предприятия — 11-метровая елка, которая украшена фонарями в форме змеи — символа года.