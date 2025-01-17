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Posted 17 января, 11:00

Published 17 января, 11:00

Modified 17 января, 11:00

Updated 17 января, 11:00

Омский НПЗ победил в конкурсе на лучшее новогоднее оформление города

Омский НПЗ победил в конкурсе на лучшее новогоднее оформление города

17 января 2025, 11:00
Фото: Римма Злацовская.
Завод получил награду в номинации «Лучшее оформление промышленных предприятий» за ледовый городок в Советском парке и фигурки в сквере Молодоженов.

В Омске подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление городских локаций. ОНПЗ занял в нем первое место, завод стал лидером в номинации «Лучшее оформление промышленных предприятий», работы, которые впечатлили жюри — ледовый городок в Советском парке и фигурки в сквере Молодоженов.

«Администрация Омска благодарит ОНПЗ за праздничное оформление города к Новому году. Предприятие отмечено в числе 25 лучших организаций из тысячи претендентов. Уверен, омичи по достоинству оценили новогоднее убранство и с удовольствием проводили время вместе со своими семьями на праздничных локациях», — отметил мэр Сергей Шелест.

Вместе с омским НПЗ в конкурсе участвовали более 1000 предприятий и организаций. Все украшения и сооружения оценивались по установленным критериям: оригинальность, гармоничность оформления локаций и прилегающих территорий.

Специальную благодарность ОНПЗ получил за новогоднюю скульптуру на набережной Оми в районе улицы Бударина.

«Омский НПЗ как постоянный партнер городских властей развивает разные сферы социальной жизни — от благоустройства до вопросов культуры, спорта и образования. Украшая и улучшая территории, мы создаем для омичей возможность комфортно жить в родном городе», — рассказал гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

Одно из наиболее эффектных сооружений предприятия — 11-метровая елка, которая украшена фонарями в форме змеи — символа года.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новогодняя ночь#Конкурс#Новогоднее оформление#Новости#Новогодние игрушки#Новогодние праздники
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