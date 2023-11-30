Украшают Омск из года в год. На новогоднем оформлении города сэкономят 870 тысяч

Кстати в прошлом году на изготовление панно выделяли на 300 тысяч больше, однако в итоге оформление улиц обошлось дороже, чем сейчас — в 1,338 млн рублей. На изготовление и установку новогодних фигур в 2022-м наоборот потратили меньше — только 2,108 млн рублей.