Украшают Омск из года в год. На новогоднем оформлении города сэкономят 870 тысяч

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Управление делами городской администрации подвело итоги аукциона на украшение Омска к Новому году и Рождеству. На эти цели в мэрии выделили 4,3 млн рублей, но в процессе торгов цена сократилась на 870 тысяч.
Оформлением общественных пространств и улиц займутся подрядчики, которые выполняли эту работу и в предыдущие годы.
Монтаж декоративных фигур и композиций доверили компании «Принт Маркет», которой владеет и руководит Дмитрий Беленкевич. Предприниматель установит в сквере имени Дзержинского композицию «Силуэты» (будет состоять из нескольких деревянных фигур животных и деревьев). Возле здания городской администрации появится 7,5-метровая елка с синими гирляндами, а у Омской крепости — ель с красным бантом.
Воскресенский сквер украсят композиция «Елки-неон», светодиодные фигуры «Шар», «Олень», «Медвежонок», «Заяц», «Лиса», «Медведь». Три фонаря установят в Выставочном сквере, а на Спартаковской — льдинки и снежинки. За все это «Принт Маркет» получит 2,641 млн рублей, уложиться компании нужно до 23 декабря.
Еще в 841,5 тысяч рублей обойдется украшение улиц и мостов (Комсомольского и имени 60 лет ВЛКСМ) баннерными панно и флагами. Они появятся на улицах Гагарина, Ленина, Масленникова, Конева, Трассибирской, Соборной площади, территории Омской крепости, сквере имени Дзержинского и Иртышской набережной. Работу доверили Константину Кучеренко, которому принадлежит компания «Бланком».
Кстати в прошлом году на изготовление панно выделяли на 300 тысяч больше, однако в итоге оформление улиц обошлось дороже, чем сейчас — в 1,338 млн рублей. На изготовление и установку новогодних фигур в 2022-м наоборот потратили меньше — только 2,108 млн рублей.
Напомним, что ранее в Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году. В праздничном логотипе наступающего 2024 года — дом с часами, которые указывают на 12 часов, и надпись «Новогодний Омск». А главным объектом всех изображений стала большая снежинка.