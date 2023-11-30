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Украшают Омск из года в год. На новогоднем оформлении города сэкономят 870 тысяч

30 ноября 2023, 06:55
Фото: Город55
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В Омске выбрали подрядчиков, которые за 3,5 млн украсят город к Новому году

Украшение городских пространств и улиц доверили омским предпринимателям.

Управление делами городской администрации подвело итоги аукциона на украшение Омска к Новому году и Рождеству. На эти цели в мэрии выделили 4,3 млн рублей, но в процессе торгов цена сократилась на 870 тысяч.

Оформлением общественных пространств и улиц займутся подрядчики, которые выполняли эту работу и в предыдущие годы.

Монтаж декоративных фигур и композиций доверили компании «Принт Маркет», которой владеет и руководит Дмитрий Беленкевич. Предприниматель установит в сквере имени Дзержинского композицию «Силуэты» (будет состоять из нескольких деревянных фигур животных и деревьев). Возле здания городской администрации появится 7,5-метровая елка с синими гирляндами, а у Омской крепости — ель с красным бантом.

Воскресенский сквер украсят композиция «Елки-неон», светодиодные фигуры «Шар», «Олень», «Медвежонок», «Заяц», «Лиса», «Медведь». Три фонаря установят в Выставочном сквере, а на Спартаковской — льдинки и снежинки. За все это «Принт Маркет» получит 2,641 млн рублей, уложиться компании нужно до 23 декабря.

Улица Конева (50 флагштоков)Улица Конева (50 флагштоков)
Улица 60 лет ПобедыУлица 60 лет Победы
Улица Конева (50 флагштоков)
Фото: Пресс-центр администрации Омска

Еще в 841,5 тысяч рублей обойдется украшение улиц и мостов (Комсомольского и имени 60 лет ВЛКСМ) баннерными панно и флагами. Они появятся на улицах Гагарина, Ленина, Масленникова, Конева, Трассибирской, Соборной площади, территории Омской крепости, сквере имени Дзержинского и Иртышской набережной. Работу доверили Константину Кучеренко, которому принадлежит компания «Бланком».

Кстати в прошлом году на изготовление панно выделяли на 300 тысяч больше, однако в итоге оформление улиц обошлось дороже, чем сейчас — в 1,338 млн рублей. На изготовление и установку новогодних фигур в 2022-м наоборот потратили меньше — только 2,108 млн рублей.

Напомним, что ранее в Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году. В праздничном логотипе наступающего 2024 года — дом с часами, которые указывают на 12 часов, и надпись «Новогодний Омск». А главным объектом всех изображений стала большая снежинка.

Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году
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#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Новогоднее оформление#Подрядчик#Торги#Новости#Украшения#Юлия Истомина#Госконтракты#Новый год 2024
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