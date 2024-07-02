В обход закона. В Омской области дом-интернат купил иномарку HAVAL H9 за 4 млн рублей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:53
Как сообщили в региональной прокуратуре, в суде рассматривается вопрос о признании недействительным договора купли-продажи машины, который был заключен домом-интернатом.
Проверка показала, что «Драгунский дом-интернат» нарушил законодательство о закупках товаров, работ и услуг. Учреждение приобрело автомобиль HAVAL H9 стоимостью более 4 млн рублей, минуя предусмотренные законом конкурентные процедуры.
По поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева региональная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском. В заявлении прокуратура требует признать договор купли-продажи авто недействительным. Пока иск находится на рассмотрении.
Напомним, что ранее омский дом-интернат для людей с психическими заболеваниями, расположенный в поселке Северный, собирался приобрести китайский кроссовер HAVAL F7 или похожий на него автомобиль. На это было выделено почти 3,4 млн рублей.