Две омские нелегальные компании попали в предупредительный список Банка России

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В ходе проверок была выявлена нелегальная деятельность этих компаний на рынке. Одна называла себя ломбардом, а другая — микрокредитной организацией. Обе организации продолжали выдавать займы омичам даже несмотря на то, что были исключены из государственных реестров.
«Начисление завышенных процентов, проблемы с выплатами займов — это то, чем может обернуться для человека обращение к нелегальному кредитору. Прежде чем заключать договор, проверьте компанию. Сделать это можно в мобильном приложении „ЦБ онлайн“ или на сайте Банка России — в поисковой строке нужно ввести название госреестра необходимого вида финансовой организации. Если компании там нет, лучше с ней не связываться» — отметил управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
Он также добавил, что помочь отличить официальный сайт от нелегального часто могут отечественные поисковые системы. Например, сайты легальных участников финансового рынка помечены синим кружком с галочкой.