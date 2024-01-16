Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Иллюстрация

Две омские нелегальные компании попали в предупредительный список Банка России

16 января 2024, 03:15
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омские компании оказались в предупредительном списке Банка России

Одна работала под вывеской ломбард, а другая — под видом микрокредитной организации.

В ходе проверок была выявлена нелегальная деятельность этих компаний на рынке. Одна называла себя ломбардом, а другая — микрокредитной организацией. Обе организации продолжали выдавать займы омичам даже несмотря на то, что были исключены из государственных реестров.

«Начисление завышенных процентов, проблемы с выплатами займов — это то, чем может обернуться для человека обращение к нелегальному кредитору. Прежде чем заключать договор, проверьте компанию. Сделать это можно в мобильном приложении „ЦБ онлайн“ или на сайте Банка России — в поисковой строке нужно ввести название госреестра необходимого вида финансовой организации. Если компании там нет, лучше с ней не связываться» — отметил управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Он также добавил, что помочь отличить официальный сайт от нелегального часто могут отечественные поисковые системы. Например, сайты легальных участников финансового рынка помечены синим кружком с галочкой.

Следовала указаниям. Омичка принесла в банк нож и потребовала пять миллионов
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Банк#Новости#Банк россии#Банки#Банкроство#Нарушение закона#Нарушения закона#Анастасия Баянова#Омск Банк России
Подпишитесь
«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи
Вчера, 11:11
Неожиданно. Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска
Вчера, 04:24
Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО
Вчера, 04:11
Новые названия. В Омской области хотят переименовать еще два министерства
Вчера, 05:19
Ревизоры нашли ряд нарушений в спортивном клубе Пушницы
Сегодня, 04:10