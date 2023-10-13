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В Омской области суд обязал администрацию поселения отремонтировать дорогу

С ямами и выбоинами. В Омской области отремонтируют дорогу после иска прокуратуры

13 октября 2023, 05:00
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области суд обязал администрацию поселения отремонтировать дорогу

Покрытие на центральной улице Полтавки пришло в негодность, что повышает риск аварий.

В поселке Полтавка отремонтируют дорогу по улице Комсомольская после вмешательства прокуратуры, сообщили сегодня, 13 октября, в пресс-службе ведомства.

Центральная дорога находится в собственности Полтавского городского поселения. Выяснилось, что покрытие пришло в негодность, на асфальте образовались ямы и выбоины, что повышает риск аварий. По дороге ездит, в том числе, и школьный автобус.

Прокуратура направила иск в суд с требованием привести дорогу в порядок. Заявление было полностью удовлетворено.

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#Общество#Омская область#Прокуратура#Суд#Дети#Евгений Игишев#Аварийный участок#Нарушения закона
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