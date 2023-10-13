С ямами и выбоинами. В Омской области отремонтируют дорогу после иска прокуратуры

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В поселке Полтавка отремонтируют дорогу по улице Комсомольская после вмешательства прокуратуры, сообщили сегодня, 13 октября, в пресс-службе ведомства.
Центральная дорога находится в собственности Полтавского городского поселения. Выяснилось, что покрытие пришло в негодность, на асфальте образовались ямы и выбоины, что повышает риск аварий. По дороге ездит, в том числе, и школьный автобус.
Прокуратура направила иск в суд с требованием привести дорогу в порядок. Заявление было полностью удовлетворено.