Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Новость №1. Грязный воздух и растущие горы мусора: как обстоят дела с экологией в Омске
Не секрет, что ситуация с экологией в регионе оставляет желать лучшего. Ежегодно Омская область занимает последние места в экологических рейтингах, а самое печальное, что люди ощущают эти проблемы на себе. Регулярные выбросы превратились с часть жизни, проблема экологии в Омске известна на всю страну, но при этом так и остается нерешенной. Город55 подробно изучил тему и выяснил, что действительно предпринимают власти, чтобы избавить омичей от глобальной проблемы.
Новость №2. На пищеблоке одной из омских школ нашли тараканов и просроченные продукты
Сотрудники прокуратуры Октябрьского округа и представители Народного фронта побывали в школе №124, которая находится в микрорайоне Крутая горка, и обнаружили там множество недопустимых санитарно-эпидемиологических нарушений. Так, например, овощи и консервы в школьной столовой хранятся с нарушениями температурного режима, у части продуктов истек срок годности. Кроме того, в емкости с чистой посудой нашли отходы, а по пищеблоку ползали тараканы. После проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела.
Новость №3. В Омской области хотят до нового года запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
В правительстве Омской области запланировали перераспределение денежных средств на обеспечение доступности транспортных услуг. Согласно опубликованному проекту постановления, в регионе намерены развивать структуру местных авиалиний. В планах открытие авианаправления Омск-Тара. Этот вариант пассажирских перевозок рассматривается в рамках плана по организации местного воздушного сообщения по маршруту Омск — Тара — Усть-Ишим.
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