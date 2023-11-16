Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня

Не секрет, что ситуация с экологией в регионе оставляет желать лучшего. Ежегодно Омская область занимает последние места в экологических рейтингах, а самое печальное, что люди ощущают эти проблемы на себе. Регулярные выбросы превратились с часть жизни, проблема экологии в Омске известна на всю страну, но при этом так и остается нерешенной. Город55 подробно изучил тему и выяснил, что действительно предпринимают власти, чтобы избавить омичей от глобальной проблемы.