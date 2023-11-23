Выстрелил из неприязни. Суд оставил приговор убийцы из Омской области без изменений

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также в хищении оружия, боеприпасов и угоне автомобиля (ч. 1 ст. 226 и ч. 1 ст. 166 УК РФ). В судебном заседании подсудимый не признал вину в жестоком преступлении.
Суд установил, что 18 декабря 2021 года виновный выстрелил в голову своему знакомому из ружья. Причиной этому стала личная неприязнь. От выстрела потерпевший умер на месте.
Омский областной суд подтвердил приговор Тарского городского суда и признал мужчину по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Также судом в пользу потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме один миллион рублей.
«С учетом уже имеющегося у него наказания по предыдущему приговору, окончательно мужчине назначено 11 лет и 4 месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По ч. 1 ст. 226 и ч. 1 ст. 166 УК РФ он оправдан. По результатам рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке Омским областным судом приговор Тарского городского суда с участием присяжных заседателей оставлен без изменения и вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе судов омской области.