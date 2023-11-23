Выстрелил из неприязни. Суд оставил приговор убийцы из Омской области без изменений

Омский областной суд подтвердил приговор Тарского городского суда и признал мужчину по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Также судом в пользу потерпевшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме один миллион рублей.