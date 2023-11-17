Прикрывались ломбардами. В Омске нашли больше двух десятков черных кредиторов

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
За 9 месяцев 2023 года в регионе выявили 22 черных кредитора. Они прикрывались ломбардами, выдавали людям деньги, не имея на это права. Проверкой организаций занимались эксперты омского отделения Банка России.
Ситуацию прокомментировал Илья Плиндер — заместитель управляющего Отделением Омск Банка России. Он рассказал, что необходимо знать омичам, чтобы не стать жертвой нелегальных финансовых организаций.
«Перед тем, как обратиться в ломбард убедитесь, что он работает легально. Проверить это можно в реестре Банка России. Законно работающие ломбарды обязаны застраховать имущество и выдать клиенту залоговый билет с индивидуальными условиями и информацией о залоге. В табличной форме должны быть указаны размер займа, срок его возврата, процентная ставка, название и описание заложенной вещи, сумма ее оценки. Необходимо проверить полную стоимость займа. Она указана на первой странице залогового билета в правом верхнем углу», — отметил он.
Под ломбарды маскируются и комиссионные магазины, которые приобретают у людей имущество с правом выкупить обратного и могут продать «залог». Стоить отказываться от сделок, если вам предлагают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ.