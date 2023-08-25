В Омске нашли еще одно предприятие с мясом неизвестного происхождения

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
На этот раз многочисленные нарушения выявлены на площадке АО «Омский бекон» в Калачинске. В ходе проверки установлено, что 14 августа уполномоченное лицо ввело в оборот 1,3 тонны свинины неизвестного происхождения.
Более того, в системе отсутствует информация о санитарной экспертизе мяса, это может свидетельствовать о его опасности.
За выявленное нарушение уполномоченному лицу приостановлены реквизиты доступа в ФГИС «ВетИС», сообщили в Россельхознадзоре.
Также отмечается, что с начала года на предприятиях АО «Омский бекон» было выявлено 29 нарушений. Среди них недостоверные сведения о транспортном средстве, продление сроков годности продукции, производство готовой продукции из сырья неизвестного происхождения.
После проверки Управлением Россельхознадзора выдано 10 предостережений, 3 предупреждения, приостановлен доступ в систему 7 уполномоченным лицам.