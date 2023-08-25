Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В Омске нашли еще одно предприятие с мясом неизвестного происхождения

В Омске нашли еще одно предприятие с мясом неизвестного происхождения

25 августа 2023, 07:30
Фото: 1MI
ФГИС «Меркурий» продолжает выявлять нарушения на предприятиях с помощью искусственного интеллекта и аналитических модулей.

На этот раз многочисленные нарушения выявлены на площадке АО «Омский бекон» в Калачинске. В ходе проверки установлено, что 14 августа уполномоченное лицо ввело в оборот 1,3 тонны свинины неизвестного происхождения.

Более того, в системе отсутствует информация о санитарной экспертизе мяса, это может свидетельствовать о его опасности.

За выявленное нарушение уполномоченному лицу приостановлены реквизиты доступа в ФГИС «ВетИС», сообщили в Россельхознадзоре.

Также отмечается, что с начала года на предприятиях АО «Омский бекон» было выявлено 29 нарушений. Среди них недостоверные сведения о транспортном средстве, продление сроков годности продукции, производство готовой продукции из сырья неизвестного происхождения.

После проверки Управлением Россельхознадзора выдано 10 предостережений, 3 предупреждения, приостановлен доступ в систему 7 уполномоченным лицам.

Мясо неизвестного происхождения. Как омские предприниматели делают курицу из свинины
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Россельхознадзор#Новости#АО "Омский бекон"#Проверки#Нарушение закона#Нарушения закона#Анастасия Баянова
Подпишитесь
С застройщиком школы в омской «Ясной Поляне» собираются разорвать контракт
Сегодня, 07:40
«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
Сегодня, 06:46
Каждое утро начинается одинаково. В Омской области в очередной раз объявлен режим НМУ
Сегодня, 02:40
Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей
Сегодня, 03:34
Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой
Сегодня, 06:25
На всех хватит. В Омскую область привезли 300-литровый самовар
Сегодня, 06:46