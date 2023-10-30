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Суд наказал казахстанца, который 10 лет назад проник в квартиру омички и изнасиловал

30 октября 2023, 09:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский суд наказал мужчину за изнасилование 10-летней давности

Судебная коллегия признала 63-летнего мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней и краже в крупном размере.

Суд установил, что гражданин Казахстана, находясь в Омске, проникал в квартиры на первых этажах и совершал в отношении женщин различные насильственные действия. Чтобы совершить преступление, злоумышленник специально дожидался темного времени суток.

Расслелование показало, что мужчина причастен к нескольким подобным преступлениям в 2010–2012 годах, однако преследование казахстанца было прекращено из-за истечения срока давности дела.

Вместе с этим суд установил причастность мужчины еще к двум преступлениям — изнасилованию несовершеннолетней в 2012 году и краже, совершенной на десять лет позже — в 2022 году. Он проник в офис через окно с помощью лестницы и похитил 565 545 рублей, за что впоследствии был задержан.

По факту совершенных преступлений Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по п., а ч. 3 ст. 131 и п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ему наказание — 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также суд взыскал в пользу потерпевшей 600 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

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