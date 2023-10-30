Суд наказал казахстанца, который 10 лет назад проник в квартиру омички и изнасиловал

Вместе с этим суд установил причастность мужчины еще к двум преступлениям — изнасилованию несовершеннолетней в 2012 году и краже, совершенной на десять лет позже — в 2022 году. Он проник в офис через окно с помощью лестницы и похитил 565 545 рублей, за что впоследствии был задержан.