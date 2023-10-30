Суд наказал казахстанца, который 10 лет назад проник в квартиру омички и изнасиловал

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Суд установил, что гражданин Казахстана, находясь в Омске, проникал в квартиры на первых этажах и совершал в отношении женщин различные насильственные действия. Чтобы совершить преступление, злоумышленник специально дожидался темного времени суток.
Расслелование показало, что мужчина причастен к нескольким подобным преступлениям в 2010–2012 годах, однако преследование казахстанца было прекращено из-за истечения срока давности дела.
Вместе с этим суд установил причастность мужчины еще к двум преступлениям — изнасилованию несовершеннолетней в 2012 году и краже, совершенной на десять лет позже — в 2022 году. Он проник в офис через окно с помощью лестницы и похитил 565 545 рублей, за что впоследствии был задержан.
По факту совершенных преступлений Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по п., а ч. 3 ст. 131 и п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ему наказание — 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также суд взыскал в пользу потерпевшей 600 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, сообщили в пресс-службе судов Омской области.