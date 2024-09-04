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Товара на 12 миллионов. В Кузбассе задержали наркоторговца из Омска

4 сентября 2024, 09:09
Фото: 1MI
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Омич с наркотиками на 12 миллионов пытался продавать их в Кемеровской области

Теперь ему грозит длинный тюремный срок. Ранее мужчина уже был судим за подобные дела.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Омской области, сотрудникам ведомства удалось пресечь попытку сбыта наркотиков в Кемеровской области. Как оказалось, арестованный оказался жителем Омска. Проведя расследование, они нашли канал наркотрафика и ликвидировали опасные вещества на сумму около 12 млн рублей.

Задержанный, который уже имел судимость за аналогичное преступление, перевозил наркотики с намерением продать их на территории Кузбасса. Однако его планы рухнули благодаря слаженной работе правоохранительных органов. Операцию поддержали бойцы СОБР Росгвардии, что позволило быстро и эффективно остановить преступника.

Фото: УФСБ России по Омской области

В настоящее время следственные действия продолжаются, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы работают над установлением всех деталей этого громкого дела.

Ранее Город55 писал про семью преступников, которых задержали за преступления, связанные с наркотиками.

Золото, деньги, наркотики: как в Омске задерживали семью преступников
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#Кристина Антоносян#Омск#Уголовное дело#Расследование#Арест#Новости#Кемеровская область#Следствие#Нарушения закона#Правоохранительные органы#Преступления
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