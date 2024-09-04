Товара на 12 миллионов. В Кузбассе задержали наркоторговца из Омска

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Омской области, сотрудникам ведомства удалось пресечь попытку сбыта наркотиков в Кемеровской области. Как оказалось, арестованный оказался жителем Омска. Проведя расследование, они нашли канал наркотрафика и ликвидировали опасные вещества на сумму около 12 млн рублей.
Задержанный, который уже имел судимость за аналогичное преступление, перевозил наркотики с намерением продать их на территории Кузбасса. Однако его планы рухнули благодаря слаженной работе правоохранительных органов. Операцию поддержали бойцы СОБР Росгвардии, что позволило быстро и эффективно остановить преступника.
В настоящее время следственные действия продолжаются, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы работают над установлением всех деталей этого громкого дела.
Ранее Город55 писал про семью преступников, которых задержали за преступления, связанные с наркотиками.