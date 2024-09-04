Товара на 12 миллионов. В Кузбассе задержали наркоторговца из Омска

Задержанный, который уже имел судимость за аналогичное преступление, перевозил наркотики с намерением продать их на территории Кузбасса. Однако его планы рухнули благодаря слаженной работе правоохранительных органов. Операцию поддержали бойцы СОБР Росгвардии, что позволило быстро и эффективно остановить преступника.