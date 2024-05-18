Выборы ректора, мощные дожди с грозой и крупная партия контрафакта. Омск в субботу

В Омске полицейские обнаружили крупный склад с контрафактным алкоголем. Это одна из крупнейших партий фальсификата, изъятых за последние годы. Пока известно, что обвиняемые арендовали склад и наняли рабочих, которые фасовали товар. В общей сложности полиция изъяла 85 тысяч бутылок на 24 млн рублей. В основном это бутылки из-под разных видов водки и большие бутылки со спиртосодержащей жидкостью. В данный момент проводится экспертиза алкогольной продукции. Виновных могут приговорить к лишению свободы до шести лет и штрафу до миллиона рублей.