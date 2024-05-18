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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

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Выборы ректора, мощные дожди с грозой и крупная партия контрафакта. Омск в субботу

18 мая 2024, 14:08
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Наталью Макарову избрали ректором Омского педагогического университета

На выборах ректора ОмГПУ большинство голосов получила Наталья Макарова. Теперь результаты должны быть утверждены Министерством просвещения РФ. Наталью Макарову выдвинули на эту должность представители института дополнительного образования, факультета естественнонаучного образования, факультета иностранных языков и других подразделений. Отметим, что именно она исполняла обязанности ректора после того, как Иван Кротт был назначен министром образования Омской области. На должность ректора также претендовали доктор филологических наук Наталья Федяева и кандидат исторических наук Елена Черненко.

Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета
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Новость №2. На Омск и область надвигаются мощные дожди с грозой

В субботу, 18 мая, в Омске пройдут кратковременные дожди, воздух максимально прогреется до +23 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду. Синоптики Обь-Иртышского УГМС уточнили, что 19 и 20 мая на наш регион обрушатся сильные дожди с грозой. Причина — юго-западные циклоны, которые придут из северных районов Казахстана. Ночью температура будет колебаться от +6 до +11 градусов, а в некоторых районах возможны заморозки до -1 градуса. Днем ожидается от +9 до +14 градусов.

Мощные дожди с грозой. На Омск надвигаются юго-западные циклоны с севера Казахстана
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Новость №3. 85 тысяч бутылок. Омские полицейские «накрыли» склад с контрафактным алкоголем на 24 млн рублей

В Омске полицейские обнаружили крупный склад с контрафактным алкоголем. Это одна из крупнейших партий фальсификата, изъятых за последние годы. Пока известно, что обвиняемые арендовали склад и наняли рабочих, которые фасовали товар. В общей сложности полиция изъяла 85 тысяч бутылок на 24 млн рублей. В основном это бутылки из-под разных видов водки и большие бутылки со спиртосодержащей жидкостью. В данный момент проводится экспертиза алкогольной продукции. Виновных могут приговорить к лишению свободы до шести лет и штрафу до миллиона рублей.

85 тысяч бутылок. В Омске «накрыли» склад с контрафактным алкоголем на 24 млн рублей
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Итоги дня#Гроза#Выборы ректора#Мощные дожди#Крупная партия контрафакта#Суббота
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