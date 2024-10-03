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Михаил Гуляев

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2024
«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»
3 октября, 15:49
Игра, как у Хартли. Нападающий Галиев рассказал о тактике омского «Авангарда»
27 августа, 09:49
На омской G-Drive Арене сыграют сборные России и Белоруссии по хоккею
Матч пройдет 6 мая в рамках соревнования Лига Ставок Большой тур Сборной.
4 апреля, 04:59
Шарипзянов, Чистяков, Гуляев. Три хоккеиста «Авангарда» вошли в состав сборной России
Также в список попал экс-нападающий «ястребов» Арсению Грицюк.
4 апреля, 04:47
На грани вылета. Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в четвертом матче
Счет в серии стал 1:3 в пользу ярославской команды.
22 марта, 18:56
Повели в серии. Омский «Авангард» в первом матче плей-офф не оставил шансов «Ладе»
У омичей шайбы забросили Сергей Бойков, Николай Прохоркин, Рид Буше, Иван Игумнов, Михаил Гуляев.
1 марта, 15:57
Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»
Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу гостей.
28 января, 15:48
2023
Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Барысу»: «Играли без настроя»
Проблемы с мотивацией на игру, по словам Михаила Кравца, у команды начались еще на разминке.
28 декабря 2023, 17:31
Омский «Авангард» бездарно и по-крупному проиграл «Барысу» из Астаны
Матч в столице Казахстана закончился со счетом 1:5 не в пользу «ястребов».
28 декабря 2023, 16:17
Омский «Авангард» уверенно обыграл питерский «СКА» благодаря хет-трику Шарипзянова
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «ястребов».
2 ноября 2023, 19:12
Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»
14 сентября 2023, 15:49
Главный тренер «Омских ястребов» Черночуб: «Не стыдно за парней и в хоккее, и в быту»
Наставник омской «молодежки» рассказал, каково это — расставаться с хоккеистами, которые идут дальше по системе.
30 августа 2023, 10:34

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