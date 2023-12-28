Омский «Авангард» бездарно и по-крупному проиграл «Барысу» из Астаны

В третьем периоде «ястребы» попытались было вернуться в игру, но тщетно. За 4:20 до финальной сирены в ворота омичей встал Павел Хомчсенко, который через пару минут отправился на скамейку и «Авангард» получил 5-й гол в пустые ворота.