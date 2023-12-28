Омский «Авангард» бездарно и по-крупному проиграл «Барысу» из Астаны

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Сегодня в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ омский «Авангард» на выезде встречался с «Барысом» из Астаны.
Хозяева льда с первых же секунд матча стали чересчур давить на гостей, которые играли как-то вяло и без энтузиазма. Этот стартовый напор принес свои плоды только на 12-й минуте матча, — Денис Апальков пробил-таки Андрея Мишурова.
В начале второй двадцатиминутки «Барыс» реализовал удаление, которое Денис Венгрыжановский получил еще под занавес первого отрезка игры. Гол на счету Кирилла Савицкого. Через 2 с небольшим минуты Энтони Камара сделал счет на табло 3:0. Практически через столько же четвертую шайбу в ворота Мишурова отправил Алимхан Омирбеков.
В третьем периоде «ястребы» попытались было вернуться в игру, но тщетно. За 4:20 до финальной сирены в ворота омичей встал Павел Хомчсенко, который через пару минут отправился на скамейку и «Авангард» получил 5-й гол в пустые ворота.
За 3:15 до завершения игры Михаил Гуляев с передач Михаила Бнляева и Александра Филатьева забил-таки гол престижа, но том и завершилась эта игра.