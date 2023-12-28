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Кравец раздосадован такой игрой команды

Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Барысу»: «Играли без настроя»

28 декабря 2023, 17:31
Фото: ХК Авангард
Кравец раздосадован такой игрой команды

Наставник омского «Авангарда» с эмоциями высказался о крупном проигрыше «Барысу»

Проблемы с мотивацией на игру, по словам Михаила Кравца, у команды начались еще на разминке.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о крупном поражении от «Барыса» из Астаны.

«С нулем голов как сегодня надо использовать свои моменты, большинство, тогда и не будет 1:5. Однако, когда ты не выполняешь то, что от тебя требует тренер, да еще и без настроя играешь, тогда и получаешь на целую катушку», — считает Кравец.

Для самого наставника «ястребов» такая игра команды оставила далеко неприятные ощущения.

«Неприятные ощущения, — команда играет плохо, а сам на лед ты выйти не можешь. Пытаешься на скамейке что-то достать из хоккеистов, но, к сожалению, если ты уже на разминке катаешься так, как будто выиграл игру, то уже сложно кого-то перестроить. Обо всем этом ребятам было сказано в раздевалке», — заверил Михаил Кравец.

Напомним, как ранее сообщал Город55, «Авангард» уступил «Барысу» со счетом 1:5. Единственный гол за «ястребов» забросил защитник Михаил Гуляев.

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