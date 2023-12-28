Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Барысу»: «Играли без настроя»

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о крупном поражении от «Барыса» из Астаны.
«С нулем голов как сегодня надо использовать свои моменты, большинство, тогда и не будет 1:5. Однако, когда ты не выполняешь то, что от тебя требует тренер, да еще и без настроя играешь, тогда и получаешь на целую катушку», — считает Кравец.
Для самого наставника «ястребов» такая игра команды оставила далеко неприятные ощущения.
«Неприятные ощущения, — команда играет плохо, а сам на лед ты выйти не можешь. Пытаешься на скамейке что-то достать из хоккеистов, но, к сожалению, если ты уже на разминке катаешься так, как будто выиграл игру, то уже сложно кого-то перестроить. Обо всем этом ребятам было сказано в раздевалке», — заверил Михаил Кравец.
Напомним, как ранее сообщал Город55, «Авангард» уступил «Барысу» со счетом 1:5. Единственный гол за «ястребов» забросил защитник Михаил Гуляев.