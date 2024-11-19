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Posted 19 ноября, 15:45

Published 19 ноября, 15:45

Modified 19 ноября, 15:54

Updated 19 ноября, 15:54

«Авангард» на домашнем льду пропустил пять шайб от минского «Динамо»

Самая слабая игра в сезоне. «Авангард» провально провел матч против минского «Динамо»

19 ноября 2024, 15:45
Фото: ХК Авангард.

«Авангард» на домашнем льду пропустил пять шайб от минского «Динамо»

Омичи смогли отличиться лишь дважды. Для «ястребов» это 16-е поражение в 26-и матчах.

Омский «Авангард» сегодня, 19 ноября, на льду G-Drive Арены принимал минское «Динамо». «Ястребы» проиграли со счетом 2:5.

Первый период начался с удаления у команды гостей, на скамейку за игру высоко поднятой клюшкой поехал Вадим Шипачев. «Авангард» не смог реализовать численное преимущество. Однако на 4-й минуте матча Игорь Мартынов отправил шайбу в ворота «Динамо». Результативные передачи у Александра Яремчука и Ильи Рейнгардта. Больше забитых голов в первом периоде болельщики не увидели.

Во втором периоде «Динамо» перевернуло игру с ног на голову. Сначала Вадим Шипачев сравнял счет. Ассистентами стали Никита Пышкайло и Джошуа Брук. В середине периода Вадим Мороз вывел минчан вперед (1:2). На 36-й минуте Кристофер Тирни забросил третью шайбу в ворота Павла Хомченко (1:3).

Но «ястребы» смогли сократить отставание. С передачи Ильи Рейнгардта и Михаила Гуляева шайбу забросил Алекс Грант. Счет по итогу двух периодов — 2:3 в пользу минчан.

Фото: ХК Авангард

На 47-й минуте матча игрок «Динамо» Вадим Мороз оформил дубль — 2:4. «Авангарду» необходимо было срочно отыгрываться. Тренерский штаб начал миксовать сочетания нападающих в звеньях.

Под конец третьего периода «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого, но пропустил в пустые ворота — 2:5.

Главный тренер «ястребов» Сергей Звягин заявил, что это была «самая слабая игра в сезоне».

Статистика матча:

  • Броски: 37-58;
  • Броски в створ: 20-27;
  • Голы: 2-5;
  • Вбрасывания: 27-22;
  • Блокированные броски: 17-9;
  • Силовые приемы: 25-18;
  • Отборы: 5-2;
  • Потери: 14-5;
  • Перехваты: 10-9;
  • Время в атаке: 11:49–16:43;
  • Штраф: 0-6

Следующую игру «Авангард» проведет в пятницу, 22 ноября, против «Адмирала» из Владивостока. Матч состоится на G-Drive Арене, начало в 19:30.

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#Евгений Игишев#Спорт#G-Drive Арена#Михаил Гуляев#Игорь Мартынов#Илья Рейнгардт#Павел Хомченко#Динамо Минск#Александр Яремчук
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