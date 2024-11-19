Самая слабая игра в сезоне. «Авангард» провально провел матч против минского «Динамо»

Posted 19 ноября, 15:45
Published 19 ноября, 15:45
Modified 19 ноября, 15:54
Updated 19 ноября, 15:54
Омский «Авангард» сегодня, 19 ноября, на льду G-Drive Арены принимал минское «Динамо». «Ястребы» проиграли со счетом 2:5.
Первый период начался с удаления у команды гостей, на скамейку за игру высоко поднятой клюшкой поехал Вадим Шипачев. «Авангард» не смог реализовать численное преимущество. Однако на 4-й минуте матча Игорь Мартынов отправил шайбу в ворота «Динамо». Результативные передачи у Александра Яремчука и Ильи Рейнгардта. Больше забитых голов в первом периоде болельщики не увидели.
Во втором периоде «Динамо» перевернуло игру с ног на голову. Сначала Вадим Шипачев сравнял счет. Ассистентами стали Никита Пышкайло и Джошуа Брук. В середине периода Вадим Мороз вывел минчан вперед (1:2). На 36-й минуте Кристофер Тирни забросил третью шайбу в ворота Павла Хомченко (1:3).
Но «ястребы» смогли сократить отставание. С передачи Ильи Рейнгардта и Михаила Гуляева шайбу забросил Алекс Грант. Счет по итогу двух периодов — 2:3 в пользу минчан.
На 47-й минуте матча игрок «Динамо» Вадим Мороз оформил дубль — 2:4. «Авангарду» необходимо было срочно отыгрываться. Тренерский штаб начал миксовать сочетания нападающих в звеньях.
Под конец третьего периода «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого, но пропустил в пустые ворота — 2:5.
Главный тренер «ястребов» Сергей Звягин заявил, что это была «самая слабая игра в сезоне».
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет в пятницу, 22 ноября, против «Адмирала» из Владивостока. Матч состоится на G-Drive Арене, начало в 19:30.