Самая слабая игра в сезоне. «Авангард» провально провел матч против минского «Динамо»

Первый период начался с удаления у команды гостей, на скамейку за игру высоко поднятой клюшкой поехал Вадим Шипачев. «Авангард» не смог реализовать численное преимущество. Однако на 4-й минуте матча Игорь Мартынов отправил шайбу в ворота «Динамо». Результативные передачи у Александра Яремчука и Ильи Рейнгардта. Больше забитых голов в первом периоде болельщики не увидели.