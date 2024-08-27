Игра, как у Хартли. Нападающий Галиев рассказал о тактике омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Новый нападающий омского «Авангарда» Станислав Галиев рассказал, что тактика главного тренера Сергея Звягина похожа на работу бывшего наставника «ястребов» Боба Хартли.
«Ребята, которые застали Хартли, говорят, что да. Столько нюансов! Как коньки ставить, как развернуться. Меня даже в Америки такому не учили. Звягин нам показывал на видео моменты из сезонов Хартли. Это круто. Никогда не поздно учиться новому», — передает слова хоккеиста издание Sport24.
Также Галиев отметил состав игроков «Авангарда», в частности Илью Рейнгардта, Александра Филатьева, Михаил Гуляева. Нападающий добавил, что планирует повести команду вперед.
«Я хочу быть лидером. Особенно сейчас, когда без Ткачева и Буше „Авангард“ в этом особенно нуждается», — рассказал Галиев.
Напомним, Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на неопределенный срок, а Рид Буше заработал повреждение во время товарищеского матча в Минске. Ожидается, что Буше вернется в строй во второй половине сентября.
Ранее нападающий «Авангарда» Линден Вей рассказал, как перешел в омский клуб: