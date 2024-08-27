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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Станислав Галиев играет в команде под номером 22

Игра, как у Хартли. Нападающий Галиев рассказал о тактике омского «Авангарда»

27 августа 2024, 09:49
Фото: ХК Авангард
Станислав Галиев играет в команде под номером 22

Форвард «Авангарда» Галиев рассказал, что команда тренируется по тактике Хартли

Станислав Галиев также отметил состав «ястребов», в частности Рейнгардта, Филатьева, Гуляева.

Новый нападающий омского «Авангарда» Станислав Галиев рассказал, что тактика главного тренера Сергея Звягина похожа на работу бывшего наставника «ястребов» Боба Хартли.

«Ребята, которые застали Хартли, говорят, что да. Столько нюансов! Как коньки ставить, как развернуться. Меня даже в Америки такому не учили. Звягин нам показывал на видео моменты из сезонов Хартли. Это круто. Никогда не поздно учиться новому», — передает слова хоккеиста издание Sport24.

Также Галиев отметил состав игроков «Авангарда», в частности Илью Рейнгардта, Александра Филатьева, Михаил Гуляева. Нападающий добавил, что планирует повести команду вперед.

«Я хочу быть лидером. Особенно сейчас, когда без Ткачева и Буше „Авангард“ в этом особенно нуждается», — рассказал Галиев.

Напомним, Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на неопределенный срок, а Рид Буше заработал повреждение во время товарищеского матча в Минске. Ожидается, что Буше вернется в строй во второй половине сентября.

Ранее нападающий «Авангарда» Линден Вей рассказал, как перешел в омский клуб:

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Рид Буше#Владимир Ткачев#Михаил Гуляев#Илья Рейнгардт#Александр Филатьев#Сергей Звягин#Линден Вей
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