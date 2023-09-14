Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»

Вторая двадцатиминутка стартовала с быстрого выхода практически два в одного в исполнении «Авангарда», но в гол сей прорыв не оформился. Вообще первые минуты периода «ястребы» откровенно похозяйничали в зоне соперника, вот только на табло по-прежнему красовались нули. Буше и Денис Венгрыжановский имели жаркие моменты, но Хомченко все вытащил. Чуть погодя затолкать шайбу попытался и Игорь Гераськин, но и тут нет. А вот Михаил Беляев был куда удачнее и вывел «ястребов» вперед. В ассистентах у него тезка — Гуляев. После забитой шайбы «Авангард» не сбавил обороты и создал еще несколько поистине жарких моментов у ворот «моряков». Вот только в одном из них к Демченко на рандеву прибежал хоккеист «Адмирала» Антон Берлев, но Иван Игумнов успел, лег под шайбу и отправил оную ввысь. За 4:56 до свистка Беляев отличился вновь и оформил дубль. Однако радоваться забитой шайбе пришлось не долго, практически сразу после вбрасывания Прохор Корбит вернул «моряков» в игру. Омичи отомстили уже через минуту с небольшим, Либор Шулак дважды приложился, и прошил Хомченко. «Адмирал» запросил просмотр на предмет положения вне игры, и судьи его разглядели. Гола нет.