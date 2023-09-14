Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Сегодня в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ омский «Авангард» на домашнем льду принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в матче со счетом 4:3 праздновали «ястребы».
Первый период начался с ощутимого давления «ястребов» и вратарю гостей Павлу Хомченко пришлось вступать в игру уже на первых минутах матча. Чуть погодя ворота «моряков» и вовсе спасла штанга, — мощно заряжал Михаил Гуляев. После «Адмирал» включился-таки в игру и создал парочку неприятных моментов у ворот Василия Демченко. На 6-й минуте Рид Буше ушел в отрыв, но Хомченко справился. Далее «Авангард» продолжил давить и проверять на прочность ворота гостей. «Моряки» не часто, но огрызались, так что Демченко далеко не скучал. В таком темпо-ритме этот игровой отрезок без удалений и практически без пауз «дожил» до свистка и с нулями на табло команды ушли на первый перерыв.
Вторая двадцатиминутка стартовала с быстрого выхода практически два в одного в исполнении «Авангарда», но в гол сей прорыв не оформился. Вообще первые минуты периода «ястребы» откровенно похозяйничали в зоне соперника, вот только на табло по-прежнему красовались нули. Буше и Денис Венгрыжановский имели жаркие моменты, но Хомченко все вытащил. Чуть погодя затолкать шайбу попытался и Игорь Гераськин, но и тут нет. А вот Михаил Беляев был куда удачнее и вывел «ястребов» вперед. В ассистентах у него тезка — Гуляев. После забитой шайбы «Авангард» не сбавил обороты и создал еще несколько поистине жарких моментов у ворот «моряков». Вот только в одном из них к Демченко на рандеву прибежал хоккеист «Адмирала» Антон Берлев, но Иван Игумнов успел, лег под шайбу и отправил оную ввысь. За 4:56 до свистка Беляев отличился вновь и оформил дубль. Однако радоваться забитой шайбе пришлось не долго, практически сразу после вбрасывания Прохор Корбит вернул «моряков» в игру. Омичи отомстили уже через минуту с небольшим, Либор Шулак дважды приложился, и прошил Хомченко. «Адмирал» запросил просмотр на предмет положения вне игры, и судьи его разглядели. Гола нет.
За 1:01 до завершения периода шайба после атаки «Адмирала» скакнула за спину Демченко и ушла за ленточку. Такой вот обидный гол в раздевалку получили омичи. Отличился Даниил Гутик. На последних секундах «ястребы» могли изменить равенство на табло, но Хомченко накрыл шайбу ловушкой.
В третьем периоде «ястребы» сходу пошли на ворота и нанесли несколько острых бросков, но пропустили контратаку и позволили «Адмиралу» выйти вперед впервые в этом матче. Шайба на счету Тайлера Граоваца. Далее на отложенном штрафе омичи сняли вратаря, но до взятия ворот дело не довели. Не случилось голов и в большинстве. В равных на пятаке Буше не смог точно замкнуть передачу Ткачева. Омичи и дальше создавали момент за моментом у ворот гостей, но до финала дело не доводили. При этом «Адмирал» отнюдь не прижимался к своим воротам, а при удобном случае бегал в зону омичей. За 6:26 до финальной сирены «моряки» удалились за нарушение численного состава. Но и второе большинство прошло для «ястребов» мимо. В концовке периода шайба ушла за спину Хомченко, но он успел ее накрыть. После этого омичи взяли тайм-аут, сняли вратаря и Ткачев сравнял. На том команды и разошлись на овертайм.
В дополнительное время омичи сняли вратаря и Буше поставил точку в этой игре, — 4:3.