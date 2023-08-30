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Виталий Черночуб

Главный тренер «Омских ястребов» Черночуб: «Не стыдно за парней и в хоккее, и в быту»

30 августа 2023, 10:34
Фото: ХК Омские ястребы
Виталий Черночуб

Главный тренер «Омских ястребов» Черночуб заявил, что прежде всего он педагог

Наставник омской «молодежки» рассказал, каково это — расставаться с хоккеистами, которые идут дальше по системе.

На презентации омского «Авангарда», которая с шумом прошла в минувшее воскресенье на Соборной площади, на сцену в составе команды вышли молодые воспитанники системы клуба, которые выступали за команды «Омские ястребы» и «Омские крылья» — Глеб Трикозов, Никита Холодилин, Илья Рейнгардт, Артем Мурылев, Михаил Гуляев.

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Город55 поинтересовался у главного тренера «Омских ястребов» Виталия Черночуба, каково это — в эмоциональном и психологическом плане расставаться с игроками, которые идут дальше.

«В этом специфика работы молодежного тренера. Первый год было тяжело, но сейчас ты уже понимаешь, что это неизбежный тренировочный процесс, и его надо принимать как должное. Расстаемся в хороших отношениях. Сколько здесь работаю, ни про одного плохо сказать не могу, — честно играли, честно трудились. И пусть кто-то считает, что мы не выиграли золото, мое мнение таково — мы выиграли бронзу и серебро», — считает Виталий Черночуб.

По словам тренера, расставаться с ребятами тяжело, но ему никогда не было и не будет стыдно за них.

«Да, тяжеловато расставаться с пацанами, но они ни разу меня не подвели, мне никогда не было стыдно за них, и это не только в плане хоккея, но и быта, воспитания. Нет ни одного случая, чтобы они где-то себя неправильно или некрасиво вели. Для меня очень важно, чтобы ребята были воспитаны. Хоккей хоккеем, но и то, как они дальше пойдут по жизни, — их образование и воспитание, — весьма существенно. Потому за всеми ребятами, которые ушли, я слежу, переживаю и со всеми общаюсь», — сообщил Черночуб.

Также, по заверениям наставника омской молодежки, для своих подопечных он, в первую очередь, педагог, а потом уже тренер.

«Тренировать могут многие, а вот воспитывать — нет. Потому я сначала педагог и психолог, а потом уже тренер», — уверен главный тренер «Омских ястребов».

Добавим, что в предсезонке «Омские ястребы» вернулись с победой с предсезонного турнира имени Белосохова в Новосибирске и уже 3 сентября стартуют в Чемпионате МХЛ и поборются с нижегородской «Чайкой» за Кубок Открытия.

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