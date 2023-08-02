Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Изображение материала

Снова дождь и гроза. Омичам рассказали, какую погоду ждать на День города

2 августа 2023, 08:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи узнали, какую погоду ожидать на День города

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на 5 августа.

В день проведения основных праздничных мероприятий ожидается кратковременный дождь и гроза, а также северо-восточный, северный ветер порывами 5-10 м/с.

В преддверии праздника температура поднимется до +31, однако 5 августа все же снизится на 2 градуса, до +29. Ночью ветер станет слабее, а температура опустится до +12…+17°, возможен туман, сообщают в Обь-Иртышском УГМС.

Напомним, что, помимо развлекательных мероприятий, в День города пройдет Сибирский международный марафон. Старт и финиш будет осуществляться на новой локации — территории G-Drive Арены.

Готовьте кроссовки. В Омске из-за марафона перекроют улицы на Левом берегу и в центре
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Погода#День города#Осадки#Кратковременный дождь#Дождь#Дожди#Гроза#Грозы#Омская область
Подпишитесь
Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
Сегодня, 07:48
Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
Сегодня, 08:16
Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
Сегодня, 11:58
Зарплата до 70 тысяч. В два района Омской области требуются главные лесничие
Сегодня, 07:14
В Омске компании Антропенко разрешили построить часть школы на Космическом проспекте
Сегодня, 11:15
Платные скорые? Как изменятся медицинские услуги с 1 сентября
Сегодня, 11:41