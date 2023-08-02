Снова дождь и гроза. Омичам рассказали, какую погоду ждать на День города

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Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:51
В день проведения основных праздничных мероприятий ожидается кратковременный дождь и гроза, а также северо-восточный, северный ветер порывами 5-10 м/с.
В преддверии праздника температура поднимется до +31, однако 5 августа все же снизится на 2 градуса, до +29. Ночью ветер станет слабее, а температура опустится до +12…+17°, возможен туман, сообщают в Обь-Иртышском УГМС.
Напомним, что, помимо развлекательных мероприятий, в День города пройдет Сибирский международный марафон. Старт и финиш будет осуществляться на новой локации — территории G-Drive Арены.