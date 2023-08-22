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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

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Возможны чрезвычайные ситуации. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды

22 августа 2023, 12:15
Фото: 1MI
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В ближайшие дни на территории Омской области ожидается ухудшение погоды

В Обь-Иртышском УГМС предупредили, что завтра, 23 августа, в регионе ожидается резкое изменение погодных условий.

По информации синоптиков, завтра в Омской области ожидаются дожди разной интенсивности, грозы, ночью в отдельных районах туман, днем в отдельных районах порывы ветра, которые могут достигать 15-20 м/с.

Во время такой погоды увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров в частном секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах, а также нарушения транспортного движения.

Администрация города напоминает, что в случае возникновения ЧС, вызванных погодными условиями, нужно оперативно информировать об этом дежурную смену ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, а при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 78-78-78.

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