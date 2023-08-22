Возможны чрезвычайные ситуации. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды

Администрация города напоминает, что в случае возникновения ЧС, вызванных погодными условиями, нужно оперативно информировать об этом дежурную смену ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, а при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 78-78-78.