Возможны чрезвычайные ситуации. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По информации синоптиков, завтра в Омской области ожидаются дожди разной интенсивности, грозы, ночью в отдельных районах туман, днем в отдельных районах порывы ветра, которые могут достигать 15-20 м/с.
Во время такой погоды увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров в частном секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах, а также нарушения транспортного движения.
Администрация города напоминает, что в случае возникновения ЧС, вызванных погодными условиями, нужно оперативно информировать об этом дежурную смену ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, а при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 78-78-78.