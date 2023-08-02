МЧС предупредило омичей о надвигающихся дождях, грозах и граде

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Среди них: кратковременные дожди, ливни, грозы в дневные часы при сильной грозе шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, возможен град.
Главное управление МЧС России по Омской области призывает омичей не пренебрегать правилами безопасности во время таких погодных условий, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними автомобили. Пережидать грозу и град необходимо в здании, а находясь в помещении не забывать закрывать окна и двери.
Если гроза застала вас в водоеме, немедленно выходите из воды и отходите от нее на безопасное расстояние во избежание удара молнии.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области также напоминает, что при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно немедленно звонить по номеру 101.