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МЧС предупредило омичей о надвигающихся дождях, грозах и граде

2 августа 2023, 13:01
Фото: 1MI
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По сообщению Обь-Иртышского УГМС, 3 августа в Омской области ожидаются локальные неблагоприятные погодные явления.

Среди них: кратковременные дожди, ливни, грозы в дневные часы при сильной грозе шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, возможен град.

Главное управление МЧС России по Омской области призывает омичей не пренебрегать правилами безопасности во время таких погодных условий, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними автомобили. Пережидать грозу и град необходимо в здании, а находясь в помещении не забывать закрывать окна и двери.

Если гроза застала вас в водоеме, немедленно выходите из воды и отходите от нее на безопасное расстояние во избежание удара молнии.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области также напоминает, что при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно немедленно звонить по номеру 101.

МЧС предупредило омичей о надвигающемся ливне, граде и мощном ветре
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#Омск#Омская область#Дождь#Дожди#Кратковременный дождь#Гроза#Град#Погода#Плохая погода#Опасная погода#Неблагоприятные условия#Гидрометцентр#Ветер#Сильный ветер#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Анастасия Баянова
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