МЧС предупредило омичей о надвигающихся дождях, грозах и граде

Главное управление МЧС России по Омской области призывает омичей не пренебрегать правилами безопасности во время таких погодных условий, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними автомобили. Пережидать грозу и град необходимо в здании, а находясь в помещении не забывать закрывать окна и двери.