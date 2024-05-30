Пожар в спортивном магазине, модернизация парка и дождливое начало лета. Омск сегодня

Сергей Шелест рассказал о состоянии парка 30-летия ВЛКСМ и отметил, что он требует модернизации. По мнению градоначальника — это хороший парк, но устаревший. Мэр также высказался о руководстве ПКиО. Так, бывший директор, Илья Очкин, успешно справлялся со своими обязанностями, но после его ухода показатели работы парка ухудшились. Действующий руководитель имеет положительные моменты в своей работе, но также есть и много недостатков.