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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

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Пожар в спортивном магазине, модернизация парка и дождливое начало лета. Омск сегодня

30 мая 2024, 14:06
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Нефтяниках сгорел спортивный магазин на первом этаже жилого дома

Сегодня в спортивном магазине в омских Нефтяниках случился крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:15. Сотрудники МЧС провели эвакуацию жителей пятиэтажки, густой дым проник в подъезд дома. Предварительная площадь возгорания составила 100 квадратных метров, по какой причине оно произошло пока неизвестно.

Эвакуируют жителей. В омских Нефтяниках вспыхнул спортивный магазин в жилом доме
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Новость №2. Мэр Шелест заявил о необходимости модернизации омского парк им. 30-летия ВЛКСМ

Сергей Шелест рассказал о состоянии парка 30-летия ВЛКСМ и отметил, что он требует модернизации. По мнению градоначальника — это хороший парк, но устаревший. Мэр также высказался о руководстве ПКиО. Так, бывший директор, Илья Очкин, успешно справлялся со своими обязанностями, но после его ухода показатели работы парка ухудшились. Действующий руководитель имеет положительные моменты в своей работе, но также есть и много недостатков.

«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков
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Новость №3. 1 июня в Омской области ожидаются дожди и грозы

Первый день лета в Омской области выдастся совсем не летним. Согласно прогнозу синоптиков, 1 июня будет прохладным и дождливым, также возможно усиление ветра и гроза. 2 июня станет чуть теплее. В темное время суток температура воздуха составит +2…+7 градусов, днем — +17…+22, осадков не ожидается.

Готовьте зонтики. Лето в Омской области начнется с мощного дождя и грозы
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