gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Исчезновение

Выбрать дату
2024
В Омске обнаружили тело пенсионерки, пропавшей без вести больше месяца назад
27 октября, 05:53
Пропала без вести: в Омске женщина без передних зубов не вернулась домой
Омичка бесследно исчезла после выхода из дома 16 октября. С тех пор о ней ничего неизвестно.
25 октября, 05:56
В Омской области начали поиски 17-летнего парня с тату кинжала и розы на запястье
6 октября, 03:59
МВД объявило в розыск омичку, уехавшую в Турцию больше 2 лет назад
Тревогу забила сестра женщины — пропавшая перестала выходить на связь.
28 июля, 12:45
От «административки» к «уголовке». Жителя Омской области осудят за побои и убийство
Житель Седельниковского района, будучи судим за побои, вновь «поднял руку» на свою сожительницу, но перед этим — зарезал знакомую во время ссоры.
24 июля, 04:52
Не выходят на связь. В Омской области за последние дни пропали сразу три девушки
5 марта, 12:18
В сером пальто. В центре Омска на выходных пропала молодая стройная девушка
Пропавшая до сих пор не вышла на связь, к поискам подключились волонтеры.
5 марта, 09:12
2023
Вышла из дома и не вернулась. В Омске ищут женщину в шубе, пропавшую две недели назад
Информация об исчезновении омички появилась в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
27 декабря 2023, 10:32
Местонахождение неизвестно. В Омске ищут немого 40-летнего мужчину
Омич пропал 6 декабря, с тех пор никакой информации о нем нет.
8 декабря 2023, 11:53
В Омске ищут 54-летнего мужчину, ушедшего из дома почти месяц назад
Пропавший ушел из дома 21 октября, неделю мать пыталась найти его самостоятельно.
18 ноября 2023, 03:39
Первый снег, Хабенский вместо Колчака и исчезнувшая в аду. Омск в субботу
21 октября 2023, 14:01
Исчезающие люди, голодающие дети и новогодняя атмосфера. Омск сегодня
18 октября 2023, 13:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика