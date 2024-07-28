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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

иллюстрация

МВД объявило в розыск омичку, уехавшую в Турцию больше 2 лет назад

28 июля 2024, 12:45. Обновлено в 12:47
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Полицейские начали поиск омички, уехавшей из страны 2,5 года назад

Тревогу забила сестра женщины — пропавшая перестала выходить на связь.

УМВД по Омской области объявило в розыск 39-летнюю омичку, уехавшую в Турцию 2,5 года назад — 13 февраля 2022 года. По информации правоохранительных органов, с тех пор женщина не пересекала границу РФ, а значит — и не возвращалась.

Особые приметы женщины, как и время, когда было обнаружена ее исчезновение — не сообщается: известно только что пропавшая не связывалась с родственниками уже продолжительное время из-за чего ее сестра и обратилась к полицейским.

Все горожане, обладающие сведениями о судьбе женщины или информацией о ее местонахождении, могут обратиться по телефонам 102, 79-33-02, 8-913-609-75-19.

Напомним, ранее Город55 сообщал об исчезновении 15-летней школьницы, ушедшей с друзьями на берег Оми в черте города. Через некоторое время стало известно, что девочка утонула.

В центре Омска утонула 15-летняя школьница
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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омск#Розыск#Турция#Новости#Пропажа#Родственники#Исчезновение
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