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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

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Местонахождение неизвестно. В Омске ищут немого 40-летнего мужчину

8 декабря 2023, 11:53
Фото: 1MI
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В Омске ищут бесследно пропавшего немого мужчину

Омич пропал 6 декабря, с тех пор никакой информации о нем нет.

Сообщение об этом появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Омской области. Известно, что мужчина пропал 6 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно. Авто поста обратил внимание, что исчезнувший омич не разговаривает и вполне может находиться с любом районе города.

Среди примет, по которым можно его узнать, следующие: рост 160 см, плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день пропажи был в куртку, брюки, сапоги и шапку черного цвета, а также белый шарф.

Поисковый отряд просит омичей сообщать любую информацию о мужчине по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52, или звонить в полицию по телефону 02 (112).

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