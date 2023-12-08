Местонахождение неизвестно. В Омске ищут немого 40-летнего мужчину

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Сообщение об этом появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Омской области. Известно, что мужчина пропал 6 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно. Авто поста обратил внимание, что исчезнувший омич не разговаривает и вполне может находиться с любом районе города.
Среди примет, по которым можно его узнать, следующие: рост 160 см, плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день пропажи был в куртку, брюки, сапоги и шапку черного цвета, а также белый шарф.
Поисковый отряд просит омичей сообщать любую информацию о мужчине по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52, или звонить в полицию по телефону 02 (112).