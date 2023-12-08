Местонахождение неизвестно. В Омске ищут немого 40-летнего мужчину

Сообщение об этом появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Омской области. Известно, что мужчина пропал 6 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно. Авто поста обратил внимание, что исчезнувший омич не разговаривает и вполне может находиться с любом районе города.