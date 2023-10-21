Первый снег, Хабенский вместо Колчака и исчезнувшая в аду. Омск в субботу

Женщина попросила помощи у супруга спустя полгода после исчезновения. Пара не так давно поженилась, жила в Екатеринбурге. В мае между влюбленными случилась ссора в парке, после чего омичка пропала. По словам мужа, он искал ее самостоятельно, бродил по парку, но тщетно. Только в августе мужчина сообщил об исчезновении матери омички. Та немедленно обратилась в полицию и к волонтерам. Исчезнувшая же вышла в октябре на связь с супругом, написав довольно странное сообщение.