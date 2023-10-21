Первый снег, Хабенский вместо Колчака и исчезнувшая в аду. Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Снег засыпал придомовую территорию жителей рабочего поселка Тевриз. Проснувшись сегодня утром, они увидели, как еще зеленую траву припорошило небольшим количеством снега. Но не только тевризцам погода преподнесла сюрприз. Как позже прислали фотографию в редакцию Города55, в Крутинском районе также выпал снег. По снимку заметно, что здесь осадков оказалось несколько больше. Прогнозы синоптиков по поводу снега сбылись. По информации Обь-Иртышского УГМС, в ближайшее время в регионе также будет бушевать штормовой ветер.
Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский рассказал СМИ «случай, похожий на анекдот». По его словам, когда он был в Омске на «ТЭФИ-регион», то увидел рядом с улицей Ленина небольшой сквер с памятником. Как позже гость заметил, он был посвящен адмиралу Александру Колчаку. Изучив скульптуру поближе, Гомельский удивился ее сходству с Константином Хабенским, который сыграл Колчака в фильме «Адрмилъ». Телеведущий заявил, что омичи не узнали перед изготовлением памятника, как на самом деле выглядела историческая личность.
Женщина попросила помощи у супруга спустя полгода после исчезновения. Пара не так давно поженилась, жила в Екатеринбурге. В мае между влюбленными случилась ссора в парке, после чего омичка пропала. По словам мужа, он искал ее самостоятельно, бродил по парку, но тщетно. Только в августе мужчина сообщил об исчезновении матери омички. Та немедленно обратилась в полицию и к волонтерам. Исчезнувшая же вышла в октябре на связь с супругом, написав довольно странное сообщение.