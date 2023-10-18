Исчезающие люди, голодающие дети и новогодняя атмосфера. Омск сегодня

Об исчезновении сразу трех мужчин сообщили в официальном сообществе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск». 50-летний Денис Павлов пропал в июле нынешнего года. Последний раз мужчину видели в селе Харламово Таврического района на улице Лесной. 1 октября в селе Ачаир Омского района пропал 57-летний Сергей Романов, а Неделю назад, 11 октября, в Омске пропал житель Уфы 51-летний Марат Камалетдинов. Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавших просят звонить в полицию, приметы мужчин можно найти в материале.