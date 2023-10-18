Исчезающие люди, голодающие дети и новогодняя атмосфера. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Новость №1. В Омской области начали массово пропадать люди
Об исчезновении сразу трех мужчин сообщили в официальном сообществе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск». 50-летний Денис Павлов пропал в июле нынешнего года. Последний раз мужчину видели в селе Харламово Таврического района на улице Лесной. 1 октября в селе Ачаир Омского района пропал 57-летний Сергей Романов, а Неделю назад, 11 октября, в Омске пропал житель Уфы 51-летний Марат Камалетдинов. Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавших просят звонить в полицию, приметы мужчин можно найти в материале.
Новость №2. Бастрыкин снова обратил внимание на стримершу Кипишную и ее детей
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую многодетную стримершу, известную под именем «Кипишная». В этом году она переехала в Московскую область, где продолжает вести неоднозначные прямые эфиры: дает детям пробовать алкоголь, учит курить и аморально себя ведет. Следствие считает, что женщина не выполняет родительских обязанностей, а потому не намерено мириться с ситуацией.
Новость №3. Омские магазины начали активную подготовку к Новому году
В одном из городских гипермаркетов еще недавно актуальные канцелярские стенды сменились празднично-зимними. Полки «Ашана» заполняют не ручки и тетради, а разноцветные елочные игрушки, фигурки Деда Мороза и гирлянды. Правда, пока яркие стенды интересуют немногих, количество желающих провести новогоднюю закупку очень мало. Кажется, основная причина этому — пора красочной осени и отсутствие соответствующего настроения.