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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

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Исчезающие люди, голодающие дети и новогодняя атмосфера. Омск сегодня

18 октября 2023, 13:57
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области начали массово пропадать люди

Об исчезновении сразу трех мужчин сообщили в официальном сообществе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск». 50-летний Денис Павлов пропал в июле нынешнего года. Последний раз мужчину видели в селе Харламово Таврического района на улице Лесной. 1 октября в селе Ачаир Омского района пропал 57-летний Сергей Романов, а Неделю назад, 11 октября, в Омске пропал житель Уфы 51-летний Марат Камалетдинов. Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавших просят звонить в полицию, приметы мужчин можно найти в материале.

Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
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Новость №2. Бастрыкин снова обратил внимание на стримершу Кипишную и ее детей

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую многодетную стримершу, известную под именем «Кипишная». В этом году она переехала в Московскую область, где продолжает вести неоднозначные прямые эфиры: дает детям пробовать алкоголь, учит курить и аморально себя ведет. Следствие считает, что женщина не выполняет родительских обязанностей, а потому не намерено мириться с ситуацией.

Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
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Новость №3. Омские магазины начали активную подготовку к Новому году

В одном из городских гипермаркетов еще недавно актуальные канцелярские стенды сменились празднично-зимними. Полки «Ашана» заполняют не ручки и тетради, а разноцветные елочные игрушки, фигурки Деда Мороза и гирлянды. Правда, пока яркие стенды интересуют немногих, количество желающих провести новогоднюю закупку очень мало. Кажется, основная причина этому — пора красочной осени и отсутствие соответствующего настроения.

К Новому году готовы. На полках омских магазинов появились елки, снеговики и гирлянды
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Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
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