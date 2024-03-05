Не выходят на связь. В Омской области за последние дни пропали сразу три девушки

Одна из них, 2006 года рождения, вышла из дома на улице 16-й Военный городок и не вернулась. Она плотного телосложения, рост — 160 сантиметров. У нее темно-коричневые волосы до плеч. В качестве особых примет родные выделили пирсинг носа — септум. В день исчезновения была одета черный пуховик до колен с капюшоном, белую толстовку и темные джинсы.