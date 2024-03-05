Не выходят на связь. В Омской области за последние дни пропали сразу три девушки

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Вчера, 4 марта, в Омске пропали две молодых девушки. Также на прошедших выходных бесследно исчезла еще одна омичка, которую уже четыре дня. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» рассказали, как они выглядят.
Одна из них, 2006 года рождения, вышла из дома на улице 16-й Военный городок и не вернулась. Она плотного телосложения, рост — 160 сантиметров. У нее темно-коричневые волосы до плеч. В качестве особых примет родные выделили пирсинг носа — септум. В день исчезновения была одета черный пуховик до колен с капюшоном, белую толстовку и темные джинсы.
Известно, что вторая девушка, 2008 года рождения, пропала в Омском районе рядом со станцией Фадино. Она вышла из дома по улице Привокзальная в семь утра и отправилась в школу, расположенной в поселке Новоомский, но на занятиях так и не появилась.
На вид ей 15-16 лет, рост — 152 сантиметра. У нее среднее телосложение, голубые глаза, прямые темные волосы до плеч. С собой у девочки был мобильник и черный портфель.
Представители поискового отряда просят помощи у неравнодушных омичей, чтобы быстрее отыскать пропавших. Третья девушка пропала в субботу, 2 марта. Ей нужно было добраться из центра города на окраину Левобережья, но до дома она так и не доехала.
Все подробности можно изучить в официальном сообществе «Доброспаса-Омск» по ссылке здесь.