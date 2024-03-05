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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

иллюстрация

В сером пальто. В центре Омска на выходных пропала молодая стройная девушка

5 марта 2024, 09:12
Фото: Город55
иллюстрация

В центре Омска на выходных пропала молодая стройная девушка

Пропавшая до сих пор не вышла на связь, к поискам подключились волонтеры.

В субботу, 2 марта, в Омске пропала 24-летняя девушка. Она вышла вечером с работы и так не приехала домой. Это случилось примерно в 19 часов рядом со зданием по улице Гагарина 8/2.

Молодая омичка при этом ездит в центр с окраины, проживая в Кировском округе на 3-й Любинской. На связь она не выходит, а добровольцы поисково-спасательного отряда тем временем рассказывают в соцсетях, как выглядит девушка.

По данным представителей сообщества «Доброспас-Омск», у нее стройное телосложение, рост — 165 сантиметров. Исчезнувшая носит длинные светлые волосы, у нее серо-голубые глаза.

В тот день она надела серое пальто и черные ботинки. В качестве аксессуаров с собой у нее были серый шарф и черная сумка.

Волонтеры отмечают, что омичка может нуждаться в медицинской помощи. Всем, кому известно ее местонахождение, просят звонить 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или в полицию.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропала девушка#Пропала женщина#Доброспас#Алина Ясинская#Исчезновение
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