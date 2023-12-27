Вышла из дома и не вернулась. В Омске ищут женщину в шубе, пропавшую две недели назад

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Известно, что 14 декабря женщина вышла из дома №3 по улице Пархоменко и пропала, о ее местонахождении ничего не известно до сих пор.
Приметы, по которым можно узнать омичку: рост 165-167 см, худощавое телосложение и темные волосы до плеч. В день пропажи она была одета в черную шубу ниже колен и серую вязаную шапку.
Поисково-спасательный отряд просит жителей города, имеющих какую-либо информацию об исчезнувшей, звонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию по телефону 02.