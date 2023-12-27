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Иллюстрация

Вышла из дома и не вернулась. В Омске ищут женщину в шубе, пропавшую две недели назад

27 декабря 2023, 10:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут женщину в шубе, которая вышла из дома и не вернулась

Информация об исчезновении омички появилась в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Известно, что 14 декабря женщина вышла из дома №3 по улице Пархоменко и пропала, о ее местонахождении ничего не известно до сих пор.

Приметы, по которым можно узнать омичку: рост 165-167 см, худощавое телосложение и темные волосы до плеч. В день пропажи она была одета в черную шубу ниже колен и серую вязаную шапку.

Поисково-спасательный отряд просит жителей города, имеющих какую-либо информацию об исчезнувшей, звонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обращаться в полицию по телефону 02.

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#Омск#Омская область#Поиски#Новости#Пропал человек#Поиск пропавших#Пропал#Пропала женщина#Поиски человека#Пропали люди#Исчезновение#Анастасия Баянова
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