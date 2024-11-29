gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 09:32

Published 29 ноября, 09:32

Modified 29 ноября, 09:53

Updated 29 ноября, 09:53

Омский министр транспорта прокомментировал исчезновение буквы «М» с метроперехода

Омский министр транспорта прокомментировал исчезновение буквы «М» с метроперехода

29 ноября 2024, 09:32
Фото: gorod55.ru.
Андрей Хафизов пояснил, что буква «М» не возвратят, так как объект все еще находится на стадии строительства.

Недавно омичи заметили, что с входов в подземный метропереход, расположенный у библиотеки Пушкина, исчезла буква «М».

Назначенный министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов прокомментировал ситуацию. Как отмечают в «Омск-информ», что исчезновение буквы «М» не означает окончательного отказа от строительства метро.

«Букву убрали, потому что сейчас переход функционирует в рамках пешеходного перехода, объект не достроен. Однако мы все время занимаемся выбиванием средств на подземку», — отметил министр.

По официальной версии, букву сняли для реставрации. Министр подтвердил, что буква не вернется на прежнее место, но подчеркнул, что омские власти продолжают искать финансирование для завершения строительства метро.

Напомним, что в Омске планировали продать часть метрополитена. Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о включении корпуса метро в план приватизации на 2024–2026 годы.

В Омске выставят на продажу часть метрополитена
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Метро#Омск#Омская область#Финансирование#Новости#Исчезновение#Власти#Библиотека имени Пушкина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика