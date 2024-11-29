Омский министр транспорта прокомментировал исчезновение буквы «М» с метроперехода

Posted 29 ноября, 09:32
Published 29 ноября, 09:32
Modified 29 ноября, 09:53
Updated 29 ноября, 09:53
Недавно омичи заметили, что с входов в подземный метропереход, расположенный у библиотеки Пушкина, исчезла буква «М».
Назначенный министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов прокомментировал ситуацию. Как отмечают в «Омск-информ», что исчезновение буквы «М» не означает окончательного отказа от строительства метро.
«Букву убрали, потому что сейчас переход функционирует в рамках пешеходного перехода, объект не достроен. Однако мы все время занимаемся выбиванием средств на подземку», — отметил министр.
По официальной версии, букву сняли для реставрации. Министр подтвердил, что буква не вернется на прежнее место, но подчеркнул, что омские власти продолжают искать финансирование для завершения строительства метро.
Напомним, что в Омске планировали продать часть метрополитена. Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о включении корпуса метро в план приватизации на 2024–2026 годы.