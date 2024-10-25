Пропала без вести: в Омске женщина без передних зубов не вернулась домой

Posted 25 октября, 05:56
Published 25 октября, 05:56
Modified 25 октября, 06:06
Updated 25 октября, 06:06
В Омске ищут женщину 1974 года рождения, которая ушла из дома 16 октября по адресу Рабиновича, 123 и не вернулась.
Пропавшая ростом 172 см, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы с сединой и карие глаза. У нее отсутствуют два передних зуба на верхней челюсти. В день пропажи она была одета в серую куртку, черные брюки, черные ботинки и шапку из искусственного меха со вставками из кожзаменителя светлого цвета.
Напомним, что продолжаются поиски мужчины, исчезнувшего 10 октября. К поискам присоединились волонтеры и кинологи. Местонахождение пенсионера пока не установлено.