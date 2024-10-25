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Posted 25 октября, 05:56

Published 25 октября, 05:56

Modified 25 октября, 06:06

Updated 25 октября, 06:06

В Омске разыскивают пропавшую женщину без передних зубов

Пропала без вести: в Омске женщина без передних зубов не вернулась домой

25 октября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney

В Омске разыскивают пропавшую женщину без передних зубов

Омичка бесследно исчезла после выхода из дома 16 октября. С тех пор о ней ничего неизвестно.

В Омске ищут женщину 1974 года рождения, которая ушла из дома 16 октября по адресу Рабиновича, 123 и не вернулась.

Пропавшая ростом 172 см, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы с сединой и карие глаза. У нее отсутствуют два передних зуба на верхней челюсти. В день пропажи она была одета в серую куртку, черные брюки, черные ботинки и шапку из искусственного меха со вставками из кожзаменителя светлого цвета.

Напомним, что продолжаются поиски мужчины, исчезнувшего 10 октября. К поискам присоединились волонтеры и кинологи. Местонахождение пенсионера пока не установлено.

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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Новости#Женщина#Поиск#Пропажа#Исчезновение
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