Пропала без вести: в Омске женщина без передних зубов не вернулась домой

Пропавшая ростом 172 см, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы с сединой и карие глаза. У нее отсутствуют два передних зуба на верхней челюсти. В день пропажи она была одета в серую куртку, черные брюки, черные ботинки и шапку из искусственного меха со вставками из кожзаменителя светлого цвета.