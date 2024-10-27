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Posted 27 октября, 05:53

Published 27 октября, 05:53

Modified 27 октября, 05:55

Updated 27 октября, 05:55

иллюстрация

В Омске обнаружили тело пенсионерки, пропавшей без вести больше месяца назад

27 октября 2024, 05:53
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Сообщение о смерти 85-летней женщины, покинувшей дом еще 18 сентября, было опубликовано в социальных сетях поисково-спасательных отрядов «Доброспас» и «ЛизаАлерт».

26 октября были прекращены поиски 85-летней пенсионерки, пропавшей в Омске более месяца назад: последний раз ее видели 18 октября. К сожалению, женщину обнаружили погибшей.

Как отмечает «Новый Омск», ссылаясь на информацию правоохранительных органов, тело пенсионерки было обнаружено в Кировском административном округе — на серьезном удалении от наиболее оживленных улиц. Представители ведомства также отмечают, что на теле погибшей отсутствуют признаки применения насилия, однако на момент начала поисков у женщины наблюдались проблемы со здоровьем и памятью.

Напомним, ранее Город55 сообщал об исчезновении жительницы дома №123 на улице Рабиновича — о ней нет никаких сведений с 16 октября. Согласно последней известной информации, женщина была в темную одежду (черные ботинки, брюки и серая куртка), а также обладала особой приметой — у пропавшей отсутствует пара зубов в верхней челюсти.

Пропала без вести: в Омске женщина без передних зубов не вернулась домой
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Смерть#Пенсионерка#Новости#Поиск#Пропажа#Исчезновение#Правоохранительные органы#Кировский административный округ#Обнаружение
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