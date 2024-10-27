В Омске обнаружили тело пенсионерки, пропавшей без вести больше месяца назад

Как отмечает «Новый Омск», ссылаясь на информацию правоохранительных органов, тело пенсионерки было обнаружено в Кировском административном округе — на серьезном удалении от наиболее оживленных улиц. Представители ведомства также отмечают, что на теле погибшей отсутствуют признаки применения насилия, однако на момент начала поисков у женщины наблюдались проблемы со здоровьем и памятью.