В Омске обнаружили тело пенсионерки, пропавшей без вести больше месяца назад

Posted 27 октября, 05:53
Published 27 октября, 05:53
Modified 27 октября, 05:55
Updated 27 октября, 05:55
26 октября были прекращены поиски 85-летней пенсионерки, пропавшей в Омске более месяца назад: последний раз ее видели 18 октября. К сожалению, женщину обнаружили погибшей.
Как отмечает «Новый Омск», ссылаясь на информацию правоохранительных органов, тело пенсионерки было обнаружено в Кировском административном округе — на серьезном удалении от наиболее оживленных улиц. Представители ведомства также отмечают, что на теле погибшей отсутствуют признаки применения насилия, однако на момент начала поисков у женщины наблюдались проблемы со здоровьем и памятью.
Напомним, ранее Город55 сообщал об исчезновении жительницы дома №123 на улице Рабиновича — о ней нет никаких сведений с 16 октября. Согласно последней известной информации, женщина была в темную одежду (черные ботинки, брюки и серая куртка), а также обладала особой приметой — у пропавшей отсутствует пара зубов в верхней челюсти.