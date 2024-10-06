В Омской области начали поиски 17-летнего парня с тату кинжала и розы на запястье

Сообщение об исчезновении молодого человека было опубликовано в минувшую субботу, 5 октября. Как отмечают представители ПСО «Доброспас-Омск», у юноши была особенная примета, по которой его можно узнать: татуировка, изображающая розу и кинжал, на запястье правой руки.