В Омской области начали поиски 17-летнего парня с тату кинжала и розы на запястье

Posted 6 октября, 03:59
Published 6 октября, 03:59
Modified 6 октября, 04:07
Updated 6 октября, 04:07
Сообщение об исчезновении молодого человека было опубликовано в минувшую субботу, 5 октября. Как отмечают представители ПСО «Доброспас-Омск», у юноши была особенная примета, по которой его можно узнать: татуировка, изображающая розу и кинжал, на запястье правой руки.
Среди других примет пропавшего человека так же указаны темно-русые волосы и худощавое телосложение. Рост — 160 см, одет был в одежду преимущественно темных тонов: кофта, штаны и кроссовки.
Также сообщается, что в последний раз студента Омского аграрно-технологического колледжа в Новоомском поселке видели на улице Титова — в момент выхода из общежития учебного заведения.
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