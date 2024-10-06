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Posted 6 октября, 03:59

Published 6 октября, 03:59

Modified 6 октября, 04:07

Updated 6 октября, 04:07

иллюстрация

В Омской области начали поиски 17-летнего парня с тату кинжала и розы на запястье

6 октября 2024, 03:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омские поисковики сообщили об исчезновении студента аграрного колледжа

Местонахождение молодого человека неизвестно уже практически неделю: последний раз его видели 1 октября на проходной общежития колледжа.

Сообщение об исчезновении молодого человека было опубликовано в минувшую субботу, 5 октября. Как отмечают представители ПСО «Доброспас-Омск», у юноши была особенная примета, по которой его можно узнать: татуировка, изображающая розу и кинжал, на запястье правой руки.

Среди других примет пропавшего человека так же указаны темно-русые волосы и худощавое телосложение. Рост — 160 см, одет был в одежду преимущественно темных тонов: кофта, штаны и кроссовки.

Также сообщается, что в последний раз студента Омского аграрно-технологического колледжа в Новоомском поселке видели на улице Титова — в момент выхода из общежития учебного заведения.

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