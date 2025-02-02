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Posted 2 февраля, 12:42

Published 2 февраля, 12:42

Modified 2 февраля, 12:45

Updated 2 февраля, 12:45

Омские поисковики начали поиски 52-летней женщины, исчезнувшей в районе вокзала

В Омске стартовали поиски 52-летней женщины, пропавшей после поездки в такси

2 февраля 2025, 12:42
Фото: gorod55.ru. Омские поисковики начали поиски 52-летней женщины, исчезнувшей в районе вокзала

В Омске начали поиски 52-летней жительницы Марьяновки, пропавшей на вокзале

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» поделился информацией о женщине из Марьяновки, пропавшей больше недели назад — последним известным ее местоположением стал вокзал.

По последним данным, имеющимся в распоряжении членов поисково-спасательного отряда, исчезновение женщины произошло еще 24 января: тогда пропавшая покинула свой дом №40 на улице Победы в поселке Марьяновка и села в такси, направляясь на вокзал. Согласно ориентировке, женщине удалось достичь пункта назначения поездки, однако затем ее следы теряются.

Каких-либо особенных примет пропавшей члены поисково-спасательного отряда не указали, но известно, что женщина была достаточно ярко одета — в красный пуховик, бежевые штаны и вязаную шапку и черные ботинки. Поделиться информацией о местонахождении пропавшего человека омичи могут по номерам телефона круглосуточной горячей линии ПСО «Доброспас-Омск»: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10, а также по номеру 02 (102 с мобильного).

К сожалению, это не единственный случай подобного исчезновения за последнее время: ранее Город55 сообщал о поисках мужчины, ушедшего из своего дома в Речном поселке еще 15 января — к его поискам подключились и представители МВД. Кроме того, в Омске разыскивается и 73-летняя пенсионерка, пропавшая более месяца назад — самостоятельные поиски, организованные ее близкими, не принесли результатов и им пришлось обратиться к отряду «ЛизаАлерт».

В Омске разыскивают 73-летнюю женщину, пропавшую почти месяц назад
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Поиски#Новости#Вокзал#Исчезновение#Приметы#ПСО Доброспас-Омск#Пропавшая женщина
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