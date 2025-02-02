В Омске стартовали поиски 52-летней женщины, пропавшей после поездки в такси

Каких-либо особенных примет пропавшей члены поисково-спасательного отряда не указали, но известно, что женщина была достаточно ярко одета — в красный пуховик, бежевые штаны и вязаную шапку и черные ботинки. Поделиться информацией о местонахождении пропавшего человека омичи могут по номерам телефона круглосуточной горячей линии ПСО «Доброспас-Омск»: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10, а также по номеру 02 (102 с мобильного).



К сожалению, это не единственный случай подобного исчезновения за последнее время: ранее Город55 сообщал о поисках мужчины, ушедшего из своего дома в Речном поселке еще 15 января — к его поискам подключились и представители МВД. Кроме того, в Омске разыскивается и 73-летняя пенсионерка, пропавшая более месяца назад — самостоятельные поиски, организованные ее близкими, не принесли результатов и им пришлось обратиться к отряду «ЛизаАлерт».