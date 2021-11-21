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2022
Спецпроект
«Любые преобразования — этап хаоса». Главный архитектор о будущем Омской области
Наталья Старченкова в интервью Городу55 рассказала о ключевых проблемах и вызовах архитектуры региона.
Спецпроект
«Гарантирую: тир будет работать». Новый глава омского ДОСААФ Флегентов о своих планах
В интервью Городу55 глава региональной организации рассказал, как будет выводить ее из глубокого кризиса.
Мэр Сергей Шелест рассказал о службе в ВДВ: прыжках с парашютом, травмах и дембелях
23 февраля, 19:30
2021
«Омскгоргаз» не исключает отключения газа на новогодних каникулах
21 ноября 2021, 11:05
«Журналисты понапридумывали»: Виталий Доля рассказал о работе в Омском цирке
3 октября 2021, 13:56
Вадим Бережной: партийные проекты решают конкретные проблемы омичей
13 мая 2021, 11:00
Все из-за наркотиков. Дочь сенатора от Омской области написала заявление на Дудя
6 апреля 2021, 08:10
«Делаем ставку на эко». Как омская лапша закрепилась на европейских рынках
31 марта 2021, 15:32
Интересовались в Колумбии и Того: как в разных странах строят дома из омских панелей
30 марта 2021, 11:17
«Главное требование — помыть голову». Интервью с пранкерами, атаковавшими омича
23 марта 2021, 11:20
Экономическая экспансия. Омские бумажные стаканчики знают даже в Европе
10 марта 2021, 08:58
«Я искала замену вредным сладостям». Как омские сушеные арбузы хотят покорить Китай
2 марта 2021, 10:15
Вадим Бережной: «Кадровые перестановки в омской ячейке „Единой России“ будут»
21 февраля 2021, 12:30
«Город для жизни без столичных наворотов». Архитектор Сергеев — о будущем Омска
12 января 2021, 11:07
2020
Дмитрий Лицкевич: депутаты такие же жители города, как и все омичи
19 декабря 2020, 13:13
Максим Астафьев: Если видишь проблему — решай ее. Или хотя бы предлагай пути решения
18 декабря 2020, 16:16
Президент ТПП РФ подвел итоги 2020 года
15 декабря 2020, 17:43
«Видел 100% поражения легких». Омский медик рассказал о работе в «красной» зоне
3 декабря 2020, 13:54
Александр Дерябин: мы сохраним фокус на взаимодействии с органами власти
3 декабря 2020, 11:17
Чембулаев: вокруг катализаторного производства в Омске формируется новая бизнес-среда
25 ноября 2020, 12:00