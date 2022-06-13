«Любые преобразования — этап хаоса». Главный архитектор о будущем Омской области

Говорить о том, что эта территория принадлежит городу и будет у него отнята, не совсем правильно. Я не ощущаю, что территория, которая находится за забором, принадлежит городу. Я не могу сейчас ей воспользоваться вообще. Я вижу забор, разрушенное здание первой ТЭЦ. Хотелось бы, чтобы эта территория была включена в социальные и экономические процессы города. У нас сложилось представление, что жилье — это обязательно забор, исключение территорий. Мировая практика показывает, что это не всегда так. И жилая застройка может быть ориентирована на социум, и общественная застройка может быть асоциальна. Поэтому у меня вопрос не в функции, а в том, каким образом будет организовано пространство.