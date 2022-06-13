«Любые преобразования — этап хаоса». Главный архитектор о будущем Омской области

8 июня Наталья Старченкова заняла пост главного архитектора Омской области и заместителя министра строительства. До этого почти год работала главным архитектором Омска. Ранее трудилась в Институте территориального планирования «Град», который в том числе разрабатывал новый генеральный план Омска.
— Наталья Сергеевна, почему вы решили перейти из города в область? Какой у вас на новой должности функционал?
— Я бы вопрос «почему» исключила. Хотелось бы в целом сказать о задачах. Главная — трансляция принципов политики развития территорий: государственных, региональных и муниципальных. Для всей области важно, чтобы у нас создавались благоприятные условия.
— Возможно ли выработать единый подход к архитектуре в целом регионе, разнородном географически и экономически?
— Развитие территорий касается не только каких-то конкретных объектов, но и всего пространства в целом. Мы должны создавать параметры среды независимо от того, где ты находишься. У каждого человека одинаковые физиологические особенности восприятия окружающего пространства. Что, например, важно закладывать на уровне застройки? Выйти и увидеть перед собой чистый тротуар, чистые улицы. И такие ключевые показатели и параметры должны быть везде едиными. А то, в какой форме они выражаются, может быть разным. Ведь понятно, что ритм жизни и потребности человека на селе отличаются от городских.
— Вы продолжите заниматься архитектурой города на этой должности? Или в основном сейчас сконцентрируетесь на сельских районах?
— Город — это неотъемлемая часть региона. И областной центр, и малые города, и сельские поселения являются частью общей структуры. На должности главного архитектора региона мне необходимо создавать равные условия для того, чтобы работали все муниципалитеты. Речь о создании необходимых условий, а не о том, чтобы оказывать какое-то влияние.
— Это зависит от объема финансирования, которое распределено по районам?
— За финансирование архитектор ответственности не несет. Но это важное условие в любом случае. Важно еще сказать, что зачастую вопрос не столько в финансировании, сколько в наличии компетентных специалистов, которые способны принимать решения.
— Можно конкретнее? В чем ваши задачи на должности главного архитектора области?
— В первую очередь, необходимо совершенствование нормативно-правовой базы градостроительного регулирования, оказание методической поддержки муниципалитетам. Нельзя просто написать или сказать, нужно постоянно помогать каким-то материалом, где-то провести обучающие семинары. Задача выработать именно единые стандарты, продумать их совместно, а не навязывать сверху. Только человек, который находится на своей территории, может хорошо понимать и знать ее. Очень важно муниципалитетам взаимодействовать с общественностью на местах.
— Если вернуться к вашей работе в городе. Год вы работали в должности главного архитектора Омска. Что удалось сделать, какие проекты вы считаете успешными?
— Хочу сказать, что результат работы главного архитектора в городе можно увидеть не через месяц, не через два, и даже не через год. Мы изменили подходы к проектированию социальной инфраструктуры. Это детские сады и школы. В течение этого года были утверждены два проекта, которые транслируют современные подходы к формированию объектов. Также начали разработку проекта благоустройства. Я очень надеюсь, что будет завершен проект «Городской сад», который был выполнен полностью в соответствии со всеми современными подходами, характерными для страны. Хочется, чтобы проект был реализован в том виде, в котором сейчас.
Также подстраивались подходы к разработке и планировке территорий к требованиям формирования городской структуры. Нельзя, например, планировать улицу, состоящую исключительно из проезжей части и парковок. Важно, чтобы на ней было озеленение, комфорт для пешеходов. Если на улице нет пешеходов, то этот город не будет развиваться.
— Будут ли эти изменения обязательны для застройщиков? Получится ли соблюдать баланс между созданием правильной городской среды и стремлением делать дешевле?
— Все то, о чем я говорила, лежит в зоне ответственности муниципалитета. Именно он следит за исполнением принятых решений. Что касается объектов социальной инфраструктуры, то я очень надеюсь, что будут привлекать специалистов, которые занимаются разработкой таких проектов.
— Были ли какие-то нереализованные проекты? Что не удалось или не успели?
— Не могу ответить, успела или не успела. Я надеюсь, что в течение ближайшего месяца будут утверждены требования, жестко зафиксируется то, что должно содержаться в проектах благоустройства. Главное, чтобы в городе осталась команда, которая будет работать на основе подхода, заданного департаментом. Тут важно, чтобы те направления развития, которые сейчас заложены, принимались не только ответственным за градостроительную политику, но и депутатами горсовета. Одно из направлений, которое хотелось бы дальше развивать — требования к содержанию и озеленению.
— Много вопросов у омичей как раз о благоустройстве по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Часто мы сталкиваемся с эффектом обманутых ожиданий: на начальной стадии люди видят красивые картинки, эскизы, обещающие много всего, а на практике с учетом реального финансирования получается минимум: дорожки, скамейки, освещение. У людей появляется разочарование. Нельзя ли при составлении концепций тоже исходить из финансовых реалий, чтобы не завышать ожидания?
— Проблема обманутых ожиданий, на мой взгляд, возникает потому, что архитектор принимает участие в проекте только на стадии разработки концепции. А очень важно, чтобы было и время, и финансы, и увлеченность архитектора на всех стадиях разработки полноценного проекта благоустройства, рабочей документации. Важно включение архитектора в процессы при строительстве и реализации. Чтобы он мог вести авторский надзор. Это забытая практика. Но если посмотреть на проект закона об архитектурной деятельности, то сегодня там говорится, что в стадии согласования архитектор должен вернуться и иметь право на авторскую концепцию. Это важно. Потому что тот человек, в чьей голове родился проект, может достоверно знать, как сделать его уже на месте, максимально реализовать своими силами.
— Эта практика сейчас возвращается?
— Мы надеемся, что удастся ее вернуть. В городе по согласованным проектам у нас уже есть рекомендация включать автора. Например, в проекте «Городского сада» архитекторы включены во все стадии.
— Болезненная для города тема — частный сектор в центре. Как-то в интервью вы говорили, что его стоит сохранить: не в том виде, в каком он есть, но сохранить малоэтажность. Сейчас мэр анонсировал вроде бы высокоэтажную застройку. Но в любом случае нет понимания, как это будет реализовано. Территория застроена не только старыми домами, у людей там коттеджи, уже насиженные места. Возможно, они будут препятствовать стройке или «заламывать» выкупные цены. На ваш взгляд, реалистична ли сейчас сама идея застройки, и какой она должна быть?
— Есть генеральный план города, принятый в 2020 году. В нем зафиксировано, какие территории будут развиваться на уровне квартирного жилья и замещения индивидуального. Есть территории, которые будут сохраняться. Необходимо следовать обозначенному решению генерального плана. Это важно, потому что мы сможем сконцентрировать усилия именно на конкретных территориях. Только комплексный подход позволит нам формировать целостную комфортную среду. Если мы будем распылять силы и смотреть в разные стороны, у нас появится где-то в частном секторе одно высотное здание, а в такой среде невозможно создать комфортные условия. У нас много таких территорий, где нет единого решения, все разорвано. Я очень надеюсь, что-то, что запланировано сейчас городом, будет плавно реализовываться.
— Есть ли приблизительные сроки, когда решится вопрос с частным сектором?
— Генплан определяет 20 лет, но это не значит, что именно в этот срок все будет воплощено. Вопрос решает, скорее, рынок. Если это будет востребовано, то вопрос начнет решаться достаточно быстро. Любые преобразования — это всегда этап хаоса. И чем он короче, тем лучше.
— Еще один вопрос, болезненный для горожан, — проект строительства рядом с Омской крепостью. Земля в частной собственности, она сейчас не используется. Но есть разные позиции среди архитекторов, возможно ли там строительство, тем более, застройка элитным жильем. Такие планы воспринимаются как изъятие земли у города. Даже если в лучшем случае там не будет заборов и шлагбаумов, эта территория все равно будет не для горожан, там максимум можно будет пройти. Какова ваша позиция?
— Вопрос очень емкий. Начать стоит с того, что мнение даже профессионального сообщества разделилось. Есть мнение, что там невозможно вообще размещать жилье и в принципе застраивать. Но в конце прошлого года у нас прошел архитектурно-градостроительный совет, на котором вынесли решение о том, что возможность застройки на этой территории есть, однако необходимо пересмотреть проект. Каким образом сейчас ведется работа, сказать не могу, потому что корректировки проекта в администрацию представлены не были.
Говорить о том, что эта территория принадлежит городу и будет у него отнята, не совсем правильно. Я не ощущаю, что территория, которая находится за забором, принадлежит городу. Я не могу сейчас ей воспользоваться вообще. Я вижу забор, разрушенное здание первой ТЭЦ. Хотелось бы, чтобы эта территория была включена в социальные и экономические процессы города. У нас сложилось представление, что жилье — это обязательно забор, исключение территорий. Мировая практика показывает, что это не всегда так. И жилая застройка может быть ориентирована на социум, и общественная застройка может быть асоциальна. Поэтому у меня вопрос не в функции, а в том, каким образом будет организовано пространство.
— Если застройка будет разрешена, есть ли возможность у архитектурного сообщества и главного архитектора повлиять на застройщика, который, например, решит пойти по более легкому пути?
На сегодняшний день город может закрепить те показатели, которые есть проекте, в проекте планировки территории.
— В город пришли крупные застройщики — «Эталон», «Брусника», которые должны строить микрорайоны нового для Омска типа, с комфортной городской средой. Однако по «Бруснике» уже прозвучала критика, что их предварительный проект в Омске не такой, как в других городах — похуже, попроще. Это вызывает разочарование — что мы, хуже других? Все, конечно, упирается в экономику, низкую покупательскую способность. Есть ли возможность это преодолеть?
— Для меня «Эталон» и «Брусника» — те застройщики, которые должны задать тон в градостроительной политике города на ближайшие 10-20 лет. Показать, в каком направлении развиваться, чтобы за ними потянулись и другие. По «Бруснике» — то, что на сегодня заложено в проект планировки, это как раз современный подход, когда формируется плотная среднеэтажная застройка, 8-9 этажей, с небольшими локальными понижениями, небольшие комфортные для человека дворы. Планировочные решения выполнены именно в этом направлении, а архитектурные решения, видимо, еще находятся в разработке и пока не проходили обсуждения.
— Нет ли опасений, что архитектурные решения будут все-таки попроще, с учетом экономических реалий? Первоначальные эскизы раскритиковали архитекторы и урбанисты, решили, что это хуже того, что «Брусника» делает в других городах.
— Так это же хорошо. Когда общество активное, ему не все равно, что происходит в городе. Значит эти люди планируют здесь жить, планируют свою будущее.
— Но будут ли их слышать?
— Я верю, что эти застройщики будут активно вступать в контакт с городом.
— Еще одна волнующая тема — сохранение зеленых зон. Строительство ТЦ в парке уже состоялось, этого не вернуть. Вообще парки и скверы защищает генплан, но от капитального строительства. А есть еще некапитальное, когда коммерческие объекты, киоски захватывают территории, вырубается зелень. Есть ли баланс между тем, что город должен получать доход от использования своих территорий, и тем, чтобы сохранять природные зоны?
— Сейчас будет сложный ответ. В 2020 году утвердили генплан, защитили зеленые зоны и даже новые нарисовали. Потом приняли правила землепользования и застройки и определили возможность или невозможность строительства на конкретных территориях. Следующий шаг — правила благоустройства. То, что будет в парках и скверах — это вопрос правил благоустройства, и тут важно, чтобы утверждались проекты, которые соответствуют нашим ожиданиям. В правилах может быть определено, каким именно образом благоустраивать парки.
Относительно коммерческой составляющей — это вопрос совершенно нелинейный. Невозможно измерить прибыль от парка линейной функцией, непосредственными налогами, которые вы получаете от аренды земли. Парк рядом с домом — это повышение стоимости недвижимости, дополнительные налоги в город — просто потому, что парк есть. Второе — здоровье. Здоровые жители — повышение благополучия, мы меньше тратим на медицину, больше производим, создаем продуктов. Как это измерить? Вы можете вот тут потерять прибыль от аренды, но приобрести в другом. Выстроить это в единый показатель вряд ли можно.
— Много обсуждается проект непрерывной набережной. Пока мы видим благоустройство в локальных точках, где есть спонсоры: набережная Тухачевского возле отеля «Космос», «Зеленый остров», территория возле «Арены Омск». Но идея была в том, чтобы связать эти разрозненные участки, построить мосты. На ваш взгляд, насколько реалистична идея или все ограничится локальным благоустройством?
— Я уверена, что этот проект будет реализован, рано или поздно. Говорить о четких сроках, а еще и в нашем изменившемся мире, очень сложно. Работа уже ведется. На последнем градостроительном совете мы утвердили концепцию благоустройства части набережной Тухачевского от моста до улицы Кемеровской. В этом году проект вышел в лидеры голосования по ФКГС, значит, на него будет финансирование. Двигаемся маленькими шагами, от территории к территории. Вопрос строительства мостов, конечно, самый сложный.
— Возвращаясь к вашей новой должности, какой потенциал вы видите у архитектурного развития региона? Ваши главные надежды и вызовы?
— Я формулирую для себя иначе: потенциал развития пространства, и он есть и у Омска, и региона. К счастью, во многих местах удалось сохранить аутентичность. Потенциала у нас даже больше, чем у иных регионов. У нас есть прекрасные города, которые могли бы стать туристическими центрами — великолепная Тара, где сохранилась первозданная красота, старинная деревянная застройка. Наши задачи — этот потенциал реализовать.
Основная надежда — чтобы команда, с которой предстоит работать, разделяла ценности, которые я продвигаю. Тогда мы сможем двигаться в одном направлении и получать результат. Чтобы люди на местах видели изменения в лучшую сторону. А физические параметры — это только средство.
— Измерить вашу работу можно будет только в большой перспективе?
— Регион — это значительное пространство, время изменений тоже растягивается. Любой архитектор всегда работает на будущее. Мы не работаем с сегодняшним днем