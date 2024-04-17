Дуров заявил в интервью Карлсону об интересе спецслужб к Telegram

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Мессенджер полностью принадлежит Павлу Дурову. Для сохранения независимости нет ни акционеров, ни инвесторов. Занятный факт: у владельца Telegram нет никаких крупных активов. Недвижимость, земля, самолеты или яхты — он ничем не владеет. Цель 39-летнего Дурова — свобода, говорит он.
Предприниматель рассказал, что отказался вести бизнес в Америке, потому что на него напали в Сан-Франциско. По его словам, он хотел открыть свой офис в этом городе. По пути в отель на Дурова напала компания из трех крупных мужчин. Они захотели забрать сотовый.
Дуров разбил телефон, после чего началась драка. Она длилась недолго, Дуров сбежал от агрессивных местных. К слову, на его желание организовать рабочую деятельность в США повлияло в большей степени то, что сотрудники ФБР пристально за ним следят.
Что касается мессенджера Дурова, то он очень часто сталкивается с давлением американских корпораций Apple и Google. По его информации, правительство на Telegram не воздействует.
Тем временем число пользователей все растет. По прогнозам аналитиков, в течение 2024 года в Telegram появится больше миллиарда человек. Попытки отслеживать и контролировать работу мессенджера при этом не прекращаются.
Так, была попытка завербовать инженера Дурова, но тот не поддался и обо всем поведал руководителю. Агентство по кибербезопасности США хотело, чтобы технический сотрудник внес в Telegram специальный код. С его помощью было бы реально взломать мессенджер. Американские службы безопасности и ФБР не дремлют, отмечал в разговоре российский бизнесмен, его встречали даже в аэропорту.
Были даже угрозы от представителей как Демократической, так и Республиканской партии США. Telegram получал их после штурма Капитолия в начале января 2021 года. Тогда толпа протестующих американцев поддерживала попытки лидера США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года. Трамп в тот год проиграл.
Последователи Трампа захватили Капитолий США, чтобы прервать проходившую совместную сессию Конгресса, который собрался для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена на выборах.
Собственно, конгрессмены хотели узнать через Telegram всю информацию, которая касалась этого протеста, но юристы посоветовали Дурову не идти на контакт.
Дубай стал местом жительства и ведения бизнеса Дурова. Он отмечает, что в ОАЭ достаточно развитая инфраструктура и приятная система налогообложения. Заниматься делами там проще, в том числе нанимать иностранных специалистов. Со стороны местных властей при этом не было никаких требований по поводу блокировки какой-либо информации в Telegram или же разглашения персональных данных пользователей.
Дуров ведет бизнес в Дубае на протяжении уже семи лет. Он лично занимается каждой новой функцией мессенджера, общается с разработчиком и дизайнером. А отдела кадров в команде Дурова нет. Задачу по поиску сотрудников он решил тем, что проводит конкурсы. Разработчики демонстрируют свои навыки на отдельной платформе. При этом отбор жесткий, многоступенчатый. Команда, работающая над Telegram, состоит не более чем из 30 инженеров.
В интервью 2024 года Дуров рассказал Карлсону, что положительно относится к тому, чем занимается американский предприниматель Илон Маск относительно развития своей социальной сети. Речь идет про Х* (ранее Twitter).
Видео с разговором опубликовано на YouTube американского журналиста. К слову, это первое большое интервью Дурова с 2017 года. Тогда он согласился на беседу с представителями Financial Times.
Добавим, что ранее Карслон делал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Они поговорили о целях, которые ставит для себя Российская Федерация и о том, как складывается общение россиян и украинцев.
*Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.