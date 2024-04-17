Дуров заявил в интервью Карлсону об интересе спецслужб к Telegram

Дуров ведет бизнес в Дубае на протяжении уже семи лет. Он лично занимается каждой новой функцией мессенджера, общается с разработчиком и дизайнером. А отдела кадров в команде Дурова нет. Задачу по поиску сотрудников он решил тем, что проводит конкурсы. Разработчики демонстрируют свои навыки на отдельной платформе. При этом отбор жесткий, многоступенчатый. Команда, работающая над Telegram, состоит не более чем из 30 инженеров.