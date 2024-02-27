«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»

С того момента, как мы зашли в Омскую область, ни один похожий объект (школа, поликлиника или детский сад) вовремя не был сдан. Это очевидный показатель местным депстрою и минстрою, что нужно что-то менять в своей работе. Мы об этом заявляем с надеждой, что что-то изменится в лучшую сторону, чтобы местные строители и застройщики из других регионов понимали, что в Омске можно работать. На данном этапе мы и себе, и всем другим доказали, что здесь проблема не в строителях, а в госструктурах, которые курируют строительные процессы.