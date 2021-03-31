«Делаем ставку на эко». Как омская лапша закрепилась на европейских рынках

Posted 31 марта 2021,, 09:32
Published 31 марта 2021,, 09:32
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Компания производит яичную и паназиатскую лапшу, уделяя также внимание продуктам здорового питания. Продукцию начали выпускать в 2017 году, и за три года производитель охватил практически всю Россию, вышел на рынки Европы, стран СНГ, а сейчас пробивает дорогу в Китай. Коммерческий директор ООО «Вито» Денис Русских рассказал, как удалось добиться успеха и чем продукция интересна за рубежом.
— Какой продукт вы выпускаете, в чем его отличия?
— Наша фабрика производит макаронные изделия сложной формы — например, брикеты, пасту, лагманную лапшу. Это достаточно уникальный продукт, обычные фабрики не могут производить такие изделия ввиду специфики оборудования. Наше оборудование это позволяет, и, более того, мы сделали доработки существующих линий. И на сегодня мы один из крупнейших производителей макаронных изделий сложной формы в России.
Мы специализируемся на яичной лапше. Кроме того, производим фунчозу и рисовую лапшу. Сейчас развиваем бренд здорового питания «Едим дома», амбассадором которого выступает Юлия Высоцкая. Другой наш бренд — безъяичная лапша «Самадхи», который также отвечает тренду на азиатскую кухню и ориентирован на людей, которые придерживаются здорового образа жизни.
— Как вы представлены на рынке России, с какими регионами работаете?
— Мы присутствуем практически во всех субъектах. Легче сказать, где нас нет. У нас есть свои бренды, но также реализуем продукцию через собственные марки торговых сетей, работаем и с дистрибьюторами. Спрос в значительной мере зависит от национального состава регионов. Например, на лагманную или бешбармачную лапшу есть целевая аудитория в таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, если говорить об экспорте — в Казахстане, Узбекистане. Но в целом по России спрос более-менее равномерен, так как мы стараемся поддерживать высокие стандарты качества, и в целом продукт ориентирован на широкую аудиторию.
— Когда пришли к идее, что нужно выходить на экспорт?
— Нам поступали многочисленные запросы от партнеров, которые занимались поставками в страны ближнего зарубежья и в Китай, что наш продукт востребован. Сначала мы поставляли продукцию через дистрибьюторов, а потом решили — почему самим не попробовать? На сегодня через собственные торговые марки сетей мы поставляем яичную лапшу в Казахстан, Азербайджан, Белоруссию, Латвию, Германию, Сербию, Румынию. Планируем дальше расширять географию поставок.
— Какие рынки рассматриваете в перспективе?
Для нас перспективен европейский рынок. С Китаем сложнее, потому что там, собственно, родоначальники этого продукта, но будем пробовать закрепиться. Продолжим развивать свое присутствие в странах СНГ и открывать новые территории в Европе.
— Как считаете, чем интересна российская лапша иностранным покупателям?
— Не будем скрывать, в первую очередь это вопрос цены. Сейчас покупатели голосуют рублем, в Европе — евро. Так как мы работаем исключительно на российском сырье, это позволяет держать низкие цены при высоком качестве. Покупателю в той же Германии есть с чем сравнить, он видит конкурентные цены на хороший продукт, и, соответственно, мы востребованы, у нас большой объем продаж.
Кроме того, мы не используем ароматизаторы, химические отбеливатели, ГМО-добавки. Мы нацелены на натуральность, биологичность, эко. У нас есть соответствующие сертификаты –«Био», «Эко», «Халяль». Поэтому выход на внешние рынки — вопрос исключительно конкурентоспособности. Если цена позволяет, мы рассматриваем все рынки. В этом помогает Центр поддержки экспорта, поскольку он заказывает мониторинг всех рынков и дает предпринимателям обратную связь, насколько тот или иной продукт по планируемой цене будет интересен аудитории.
— В чем заключается помощь Центра поддержки экспорта?
— С помощью ЦПЭ мы ездили на выставку SIAL China в Шанхай и открыли для себя интересную поднишу — фунчозу, или крахмальную «стеклянную» лапшу. Центр дал нам большую информационную базу для принятия решения развивать это направление. Мы обучились у китайских мастеров и запустили производство фунчозы и рисовой лапши, ориентированное на российский рынок. Также при поддержке Центра регулярно участвуем в международных выставках в Москве — «Продэкспо», World Food. Центр помогает с сопровождением выставок, оформлением, логистикой. С их помощью ищем партнеров в Китае, заказываем переводы на китайский для составления запросов.
Насколько весомую долю для вас составляет экспорт?
— Планируем довести долю экспорта до 10%. Но приоритет у нас пока на внутренний рынок, на импортозамещение.
— Влияет ли на бизнес-отношения национальный менталитет? Были ли сложности в общении с партнерами из-за этого?
— Тут у нас богатый опыт. Китайские партнеры могут просто не продать оборудование, готовое к продаже, очень сложно добиться от них какой-то конкретики, цифр, деталей — если мы настаиваем, могут просто перестать отвечать. В Шанхае нам объяснили, что в Китае как таковой культуры делового общения не существует, для них имеют значение ритуалы, с ними нужно сначала подружиться. В России, Европе симпатии-антипатии не играют роли, в деловом общении все отбрасывают эмоции. В Китае, если потенциальные партнеры не прониклись к нам, не соблюдены все ритуалы с неформальным общением, то добиться деловой информации крайне сложно — даже если речь о миллионных контрактах. Здесь большую роль играет переводчик, который должен выстроить доверительные отношения.
Другая ситуация в странах СНГ, например Узбекистане. Там, наоборот, традиционное восточное гостеприимство накладывается на очень позитивное отношение к россиянам.
— Каковы ваши ближайшие планы?
— Стратегические задачи две. Первая — производство полного цикла, от сельскохозяйственного предприятия до фабрики макаронных изделий широкого ассортимента: начиная от яичной лапши и заканчивая фунчозой, спаржей и итальянской пастой. Вторая — максимальное покрытие в России по всем каналам сбыта и выход на новые рынки сбыта на экспорте.
Кроме того, развиваем наши бренды «Едим дома» и «Самадхи». Наша «сотовая» стратегия — стать в России производителем № 1 паназиатской лапши. Также делаем лапшу быстрого приготовления с исключительно натуральными ингредиентами для тех, кто придерживается ЗОЖ, но живет в быстром городском темпе. Помимо наших брендов, работаем с сетями под их собственными торговыми марками: сети должны видеть в нас надежного партнера, способного заместить иностранного производителя. Надеемся, что в ближайшем будущем перейдем к прямым соглашениям, исключая звено оптовых поставщиков, и с зарубежными сетями.
Есть идея развивать направление органики, хотим часть сырья изготовить самостоятельно на полностью органической основе, не использовать удобрений и пестицидов. Еще одна ниша, которая сейчас набирает популярность, — соевая спаржа, продукт переработки соевых бобов. В Омской области уже есть соеводы, мы хотим войти в их число и делать органическую сою без ГМО. В Европе огромная зона роста именно в нише органической продукции. На это также хотим сделать ставку.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».