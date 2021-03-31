«Делаем ставку на эко». Как омская лапша закрепилась на европейских рынках

— Тут у нас богатый опыт. Китайские партнеры могут просто не продать оборудование, готовое к продаже, очень сложно добиться от них какой-то конкретики, цифр, деталей — если мы настаиваем, могут просто перестать отвечать. В Шанхае нам объяснили, что в Китае как таковой культуры делового общения не существует, для них имеют значение ритуалы, с ними нужно сначала подружиться. В России, Европе симпатии-антипатии не играют роли, в деловом общении все отбрасывают эмоции. В Китае, если потенциальные партнеры не прониклись к нам, не соблюдены все ритуалы с неформальным общением, то добиться деловой информации крайне сложно — даже если речь о миллионных контрактах. Здесь большую роль играет переводчик, который должен выстроить доверительные отношения.