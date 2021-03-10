Экономическая экспансия. Омские бумажные стаканчики знают даже в Европе

Posted 10 марта 2021,, 02:58
Published 10 марта 2021,, 02:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Компания «Ламинпак» была образована группой единомышленников в 2011 году. Первоначальная цель, которая ставилась учредителями, — обеспечить бесперебойную поставку на омский рынок брендированных упаковочных материалов для предприятий пищевой отрасли.
Юрий Геттингер руководит компанией с момента ее образования. Начинал с нуля — занимался производственным оснащением предприятия, формированием команды, поиском рынков сбыта.
Юрий Васильевич, расскажите, как все начиналось, как развивалось новое производство?
Первые три года были самые тяжелые в истории нашей компании, приходилось действовать в очень конкурентной среде, искать свое место под солнцем. С самого начала основной упор мы сделали на выпуске экологичной упаковочной продукции. А именно приступили к производству бумажных стаканов и ведер для мороженого и напитков, а также наладили выпуск ламинированной бумаги. Как показало время, это был правильный выбор направления. Сейчас, помимо бумажных стаканов, мы производим пакеты, которые используются при упаковке замороженных полуфабрикатов, кондитерских изделий, товаров легкой и химической промышленности, выпускаем кашированную фольгу, которая применяется при упаковке масла и мороженого. Кроме того, изготавливаем фольгированные конусы для мороженого. В данном сегменте мы успешно конкурируем с иностранными компаниями.
Насколько известно сегодня на рынке ваше предприятие как производитель упаковочных материалов?
Российские производители продуктов питания, и особенно производители мороженого, хорошо знают нашу компанию. Нам очень приятно, что нам доверяют, используя нашу упаковку для своих товаров. География поставок нашей продукции в России — от Калининграда до Владивостока, а в ближнем и дальнем зарубежье это предприятия Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Азербайджана, Латвии, Монголии.
Скажите, как вы пришли к необходимости развивать экспортную деятельность? Неужели отечественного рынка недостаточно?
Дело в том, что сегмент упаковки, который мы производим, очень узконаправленный. В данном случае мы видим, что прирост должен осуществляться в том числе и за счет расширения экспортной деятельности. Осознание этого пришло уже в первые годы становления компании, и сейчас это является одним из наших приоритетных направлений. Отмечу, большую помощь на старте нам оказал омский Центр поддержки экспорта.
С чего началось ваше сотрудничество с Центром поддержки экспорта Омской области? Как развивали экспортное направление?
Впервые мы познакомились со специалистами Центра в 2016 году. А более плотное сотрудничество началось в 2019 году. Мы тогда при поддержке Центра приняли участие в выставочном мероприятии UZFood 2019. Опыт оказался удачным. После этого мы принимали участие в международной выставке FoodExpo Qazaqstan 2019 в республике Казахстан. А также ежегодно выезжаем на отраслевую выставку «ПРОДЭКСПО», проходящую в Москве. Приобретенные контакты позволили существенно расширить географию наших поставок.
Какая самая дальняя ваша экспортная поставка?
Можно отметить контракт с молочным предприятием в Латвии. Наша упаковка как раз подходила под их концепцию экологичной упаковки. Мы очень долго вели переговоры с клиентом: было предоставлено множество вариантов упаковки, множество коммерческих предложений, были решены вопросы по сертификации продукции на европейском рынке, по логистике. В итоге все закончилось успешно. Мы уже на протяжении 7 лет работаем с данным предприятием и можем с гордостью заявить, что на европейском рынке присутствуют продукты в нашей упаковке.
Есть ли планы по дальнейшему развитию экспорта?
Да, конечно. Повторюсь, для нас экспорт в приоритете. Мы планируем и дальше осваивать новые рынки сбыта, расширять свое присутствие за рубежом. В настоящее время ведем переговоры с предприятиями из Узбекистана, Франции и Норвегии.
В заключение хотелось бы спросить, есть ли у вас какие-либо пожелания к Центру поддержки экспорта Омской области?
Хочу высказать слова благодарности специалистам Центра поддержки экспорта Омской области за их профессиональный подход к делу. Благодаря им мы узнали о многих продуктах и услугах в сфере экспорта и теперь можем представлять нашу компанию на международных мероприятиях.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».