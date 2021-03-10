Экономическая экспансия. Омские бумажные стаканчики знают даже в Европе

Первые три года были самые тяжелые в истории нашей компании, приходилось действовать в очень конкурентной среде, искать свое место под солнцем. С самого начала основной упор мы сделали на выпуске экологичной упаковочной продукции. А именно приступили к производству бумажных стаканов и ведер для мороженого и напитков, а также наладили выпуск ламинированной бумаги. Как показало время, это был правильный выбор направления. Сейчас, помимо бумажных стаканов, мы производим пакеты, которые используются при упаковке замороженных полуфабрикатов, кондитерских изделий, товаров легкой и химической промышленности, выпускаем кашированную фольгу, которая применяется при упаковке масла и мороженого. Кроме того, изготавливаем фольгированные конусы для мороженого. В данном сегменте мы успешно конкурируем с иностранными компаниями.