«Я искала замену вредным сладостям». Как омские сушеные арбузы хотят покорить Китай

В планах больше работать по России, выходить в другие регионы. В прошлом году от центра «Мой бизнес» мы ездили на пищевые выставки Peterfood, «ЭкоГородЭкспо», PIR Expo. Последняя, правда, себя не оправдала. Направление выставки было HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес). А с ней знаете какая ситуация нынче. Пандемия, конечно, вносит свои коррективы. Пойдет на спад, и тогда можно будет говорить о возобновлении деловых отношений. Контактов очень много набрали. До сих пор держим с потенциальными партнерами связь, но это такой отложенный спрос. Ждем результата чуть позже.