«Я искала замену вредным сладостям». Как омские сушеные арбузы хотят покорить Китай

Posted 2 марта 2021,, 04:15
Published 2 марта 2021,, 04:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Около двух лет назад предприниматель Наталья Кубрина решила заняться производством фруктовых чипсов. Выиграла грант на открытие бизнеса и запустила производство снеков из арбуза, дыни, яблок, киви, банана, груши.
Продукт быстро нашел своего покупателя в Омске. Теперь Наталья ищет новые рынки сбыта и обратила внимание на Китай, где, по ее словам, немало приверженцев здорового, вкусного питания.
Наталья, расскажите, почему выбрали именно такое направление — фруктовые чипсы?
Все очень просто. Сидя дома со вторым ребенком, хотелось привести в порядок фигуру. Искала замену вредных сладостей чем-то полезным и натуральным. Одновременно чтобы и дети это ели с удовольствием, чтобы было вкусно и полезно. Так пришла к мысли начать делать чипсы из фруктов.
Какими были первые шаги, как начинали бизнес?
Это было в мае 2019 года. Мы с мужем защитили проект и получили грантовую поддержку от Центра занятости. Сразу хочу сказать, что это у нас семейный проект. Все делаем вместе с супругом. Выиграв грант, мы сразу начали активную работу: закупили оборудование, отработали технологию, получили сертификацию на продукцию. Это заняло достаточно много времени, потому что у нас все было с нуля. Торговой марке дали название «ВкусНата».
Каким был первый продукт, выпущенный вашей компанией?
Основное направление у нас — сушеные фрукты. А начинали с арбуза. Снеки из него очень хороши по вкусовым качествам. Вода испаряется — остается натуральная сладость. Единственная проблема — они при хранении склеиваются. Поэтому в этом году мы арбуз не сушили.
Сегодня какая у вас сформировалась линейка продукции?
У нас в ассортименте 13 наименований снеков различных вкусов. В зависимости от сезона — например, летом сушим дыню и клубнику. А в зиму — ананасы, хурму, мандарины.
А сырье где берете?
В основном это фрукты наши, российского производства. Стараемся брать у местных поставщиков. Но также есть и импортные поставки. Скажем, киви. Яблоки нам из Узбекистана везут.
Помимо Омска на какие рынки сбыта ориентируетесь?
В планах больше работать по России, выходить в другие регионы. В прошлом году от центра «Мой бизнес» мы ездили на пищевые выставки Peterfood, «ЭкоГородЭкспо», PIR Expo. Последняя, правда, себя не оправдала. Направление выставки было HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес). А с ней знаете какая ситуация нынче. Пандемия, конечно, вносит свои коррективы. Пойдет на спад, и тогда можно будет говорить о возобновлении деловых отношений. Контактов очень много набрали. До сих пор держим с потенциальными партнерами связь, но это такой отложенный спрос. Ждем результата чуть позже.
С чего начиналось ваше сотрудничество с Центром поддержки экспорта Омской области?
Мы начинающие экспортеры, только пробуем. Они нам помогли в поиске поставщиков за рубежом: в странах ЕС, в Казахстане. Маркетинговое агентство подыскивало нам дистрибьютеров продуктов питания. У нас было пять очных встреч, а также заочные переписки. Созванивались по видеосвязи, обсуждали нюансы поставки. Трем компаниям мы отправили образцы. С одной очень плотно держим связь. Им требуется довольно большой объем поставки.
Есть планы по развитию онлайн-торговли?
Да, конечно. Это очень перспективное направление. Кстати, Центр поддержки экспорта оказал нам помощь в создании сайта на иностранных языках. Сегодня у нас есть оптовый сайт на китайском, английском и русском языках. Кроме того, Центр поддержал и вывел нашу компанию на интернет-площадку eBay, где у нас ведутся розничные продажи. Чуть позже мы хотим запросить поддержку на размещение на электронной торговой площадке Tmall, принадлежащей интернет-гиганту Alibaba Group, там есть магазин российских продуктов питания. Пока мы своими силами проводим подготовительную работу — мониторим ситуацию, адаптируем нашу упаковку.
Китайский рынок хотите завоевать?
Неплохо бы. В свое время у нас уже был запрос из Китая. В 2019 году мы выиграли конкурс от Росмолодежи, и супруг ездил в Китай. Там у нас запросили объемы, которые мы не могли поставить. Российский магазин на китайской площадке — на начальном этапе более реальный вариант, более осуществимые для нас объемы. Плюс там еще продвижение товаров идет, реклама у местных блогеров. Очень хорошая программа, которая позволяет с нуля попробовать экспорт и достичь хороших результатов.
Какие еще планы на ближайшее время?
Планируем в очередной раз воспользоваться поддержкой Центра экспорта по части выставочных мероприятий. Участие в выставках имеет для нас большое значение. Это возможность выйти на долгосрочные контракты. Это совершенно другие объемы, нежели местный рынок. В Омске у нас мелкий опт, а там работа с большим результатами.
Есть у вас пожелания к омскому Центру поддержки экспорта?
Мы довольны сотрудничеством с ними. Как они работают, так это просто отлично. Всегда открыты, всегда на связи. Я пример того, как с нуля можно начать и выйти на экспорт. В пищевку зайти, да еще замахнуться на экспорт на втором году существования. Без помощи таких специалистов и таких государственных программ это непосильно малому предприятию. Они нам очень помогли.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».