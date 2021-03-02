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Posted 2 марта 2021,, 04:15

Published 2 марта 2021,, 04:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Я искала замену вредным сладостям». Как омские сушеные арбузы хотят покорить Китай

2 марта 2021, 04:15
Город55 и Центр поддержки экспорта Омской области продолжает рассказывать об омских предпринимателях, продвигающих свою продукцию на экспортные рынки.

Около двух лет назад предприниматель Наталья Кубрина решила заняться производством фруктовых чипсов. Выиграла грант на открытие бизнеса и запустила производство снеков из арбуза, дыни, яблок, киви, банана, груши.

Продукт быстро нашел своего покупателя в Омске. Теперь Наталья ищет новые рынки сбыта и обратила внимание на Китай, где, по ее словам, немало приверженцев здорового, вкусного питания.

Наталья, расскажите, почему выбрали именно такое направление — фруктовые чипсы?

Все очень просто. Сидя дома со вторым ребенком, хотелось привести в порядок фигуру. Искала замену вредных сладостей чем-то полезным и натуральным. Одновременно чтобы и дети это ели с удовольствием, чтобы было вкусно и полезно. Так пришла к мысли начать делать чипсы из фруктов.

Какими были первые шаги, как начинали бизнес?

Это было в мае 2019 года. Мы с мужем защитили проект и получили грантовую поддержку от Центра занятости. Сразу хочу сказать, что это у нас семейный проект. Все делаем вместе с супругом. Выиграв грант, мы сразу начали активную работу: закупили оборудование, отработали технологию, получили сертификацию на продукцию. Это заняло достаточно много времени, потому что у нас все было с нуля. Торговой марке дали название «ВкусНата».

Каким был первый продукт, выпущенный вашей компанией?

Основное направление у нас — сушеные фрукты. А начинали с арбуза. Снеки из него очень хороши по вкусовым качествам. Вода испаряется — остается натуральная сладость. Единственная проблема — они при хранении склеиваются. Поэтому в этом году мы арбуз не сушили.

Сегодня какая у вас сформировалась линейка продукции?

У нас в ассортименте 13 наименований снеков различных вкусов. В зависимости от сезона — например, летом сушим дыню и клубнику. А в зиму — ананасы, хурму, мандарины.

А сырье где берете?

В основном это фрукты наши, российского производства. Стараемся брать у местных поставщиков. Но также есть и импортные поставки. Скажем, киви. Яблоки нам из Узбекистана везут.

Помимо Омска на какие рынки сбыта ориентируетесь?

В планах больше работать по России, выходить в другие регионы. В прошлом году от центра «Мой бизнес» мы ездили на пищевые выставки Peterfood, «ЭкоГородЭкспо», PIR Expo. Последняя, правда, себя не оправдала. Направление выставки было HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес). А с ней знаете какая ситуация нынче. Пандемия, конечно, вносит свои коррективы. Пойдет на спад, и тогда можно будет говорить о возобновлении деловых отношений. Контактов очень много набрали. До сих пор держим с потенциальными партнерами связь, но это такой отложенный спрос. Ждем результата чуть позже.

С чего начиналось ваше сотрудничество с Центром поддержки экспорта Омской области?

Мы начинающие экспортеры, только пробуем. Они нам помогли в поиске поставщиков за рубежом: в странах ЕС, в Казахстане. Маркетинговое агентство подыскивало нам дистрибьютеров продуктов питания. У нас было пять очных встреч, а также заочные переписки. Созванивались по видеосвязи, обсуждали нюансы поставки. Трем компаниям мы отправили образцы. С одной очень плотно держим связь. Им требуется довольно большой объем поставки.

Есть планы по развитию онлайн-торговли?

Да, конечно. Это очень перспективное направление. Кстати, Центр поддержки экспорта оказал нам помощь в создании сайта на иностранных языках. Сегодня у нас есть оптовый сайт на китайском, английском и русском языках. Кроме того, Центр поддержал и вывел нашу компанию на интернет-площадку eBay, где у нас ведутся розничные продажи. Чуть позже мы хотим запросить поддержку на размещение на электронной торговой площадке Tmall, принадлежащей интернет-гиганту Alibaba Group, там есть магазин российских продуктов питания. Пока мы своими силами проводим подготовительную работу — мониторим ситуацию, адаптируем нашу упаковку.

Китайский рынок хотите завоевать?

Неплохо бы. В свое время у нас уже был запрос из Китая. В 2019 году мы выиграли конкурс от Росмолодежи, и супруг ездил в Китай. Там у нас запросили объемы, которые мы не могли поставить. Российский магазин на китайской площадке — на начальном этапе более реальный вариант, более осуществимые для нас объемы. Плюс там еще продвижение товаров идет, реклама у местных блогеров. Очень хорошая программа, которая позволяет с нуля попробовать экспорт и достичь хороших результатов.

Какие еще планы на ближайшее время?

Планируем в очередной раз воспользоваться поддержкой Центра экспорта по части выставочных мероприятий. Участие в выставках имеет для нас большое значение. Это возможность выйти на долгосрочные контракты. Это совершенно другие объемы, нежели местный рынок. В Омске у нас мелкий опт, а там работа с большим результатами.

Есть у вас пожелания к омскому Центру поддержки экспорта?

Мы довольны сотрудничеством с ними. Как они работают, так это просто отлично. Всегда открыты, всегда на связи. Я пример того, как с нуля можно начать и выйти на экспорт. В пищевку зайти, да еще замахнуться на экспорт на втором году существования. Без помощи таких специалистов и таких государственных программ это непосильно малому предприятию. Они нам очень помогли.

Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».

Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

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