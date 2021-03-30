Интересовались в Колумбии и Того: как в разных странах строят дома из омских панелей

Posted 30 марта 2021,, 05:17
Published 30 марта 2021,, 05:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Компания уже почти 30 лет выпускает строительные панели из спрессованных цемента и древесной стружки — ЦСП. От аналогов этот материал отличается целым рядом важных качеств, однако до недавнего времени был востребован в основном в промышленном строительстве. Например, в Омске из него состоят элементы теплых остановок и строящейся ледовой арены. Сейчас его начинают открывать для себя и частные потребители. А также усиливается экспансия панелей за рубеж.
Об истории производства и экспорта рассказала начальник отдела продаж Омского завода ЦСП Stropan Марина Зайцева.
— Расскажите, что это за материал и в чем его отличия?
— Мы производим цементно-стружечные плиты (ЦСП). Это универсальные панели, в зависимости от толщины их можно использовать и для пола, и для кровли, и для стен, и в качестве материала для хозпостроек: лавочек, бордюров, балконных ограждений — все зависит только от фантазии. Такую универсальность обеспечивают несколько отличительных свойств: эти панели влагостойкие, негорючие, экологически чистые, не подвержены гниению и грибкам, их не трогают грызуны, они не разбухают от влаги и не расслаиваются. К тому же они морозостойкие, что важно при нашем климате. Отсюда и спрос, в частности, в северном Казахстане.
— Материал известен или это ваше ноу-хау?
— Материал появился еще в начале прошлого века в Америке. В Европе его тоже давно применяют, а в России начали использовать с 80-х годов. При этом в промышленном строительстве он широко известен, а на частном рынке его только начинают узнавать.
Спрос на ЦСП постоянно растет. Связано это, во-первых, с тем, что ситуация со строительством в целом в стране немного выровнялась, выделяются средства на федеральные проекты. Во-вторых, сейчас увеличилась доля потребления в частном домостроении.
Люди стали обращать внимание, из чего они строят дом.
Раньше часто применялись вредные материалы, из которых, например, выделяется фенол. Их использовали просто потому, что они везде доступны. Сейчас появилось много информации в интернете, перед тем, как начать строительство, люди начинают читать, узнавать. В то же время мы выходим на крупные торговые сети, такие как «Бауцентр», «Леруа Мерлен» и т. д. У многих вызывает больше доверия, если продукция представлена там, а не просто на строительном рынке.
— Насколько широко ваша продукция представлена в России?
— В России работает всего четыре завода, где производят такие панели. Мы самый восточный завод, есть еще один на Урале и два в центральной России. У нас идут отгрузки по всей России, от Москвы до Сахалина. Ориентируемся мы больше на Восток, но и на Западе всегда есть спрос на нашу продукцию.
— А в Омске много клиентов?
— В Омске объем потребления стал увеличиваться с выходом на торговые сети. Хорошо повышает узнаваемость ежегодная выставка «Агро-Омск». Надеемся, что в 2021 году ничто не помешает ее проведению. Что касается промышленных заказов, наш материал применялся, например, в конструктиве теплых остановок (из него сделана основа пола в павильонах) и на строительстве новой «Арены Омск».
— Когда появилась мысль развивать экспорт?
— Она у нас сразу была. Казахстан мы всегда рассматривали, этому способствуют и климатические условия, особенно в горных районах, где большие перепады температуры — ЦСП к ним устойчивы. С Центром поддержки экспорта мы работаем как раз в основном в направлении Казахстана.
Вообще потенциал в Казахстане высокий: если в Нур-Султан мы возим товар фурами, то Алма-Ата и Атырау запрашивают вагонами.
Чем именно Центр поддержки экспорта вам помогает?
— Во-первых, они оплачивают стоимость участия в выставках — это довольно дорогостоящее удовольствие. Мы узнавали цены — выходило около 200 тыс рублей, если мы едем самостоятельно от своей компании. Центр арендует выставочные площади для Омской области, и мы там вместе с другими омскими предприятиями присутствуем — получается целая команда от региона. Также помогают в оформлении стендов, с переводами при оформлении обращений в торговые представительства других стран.
От Центра мы участвовали в выставках «Казбилд», «Мосбилд», где познакомились с клиентами из Афганистана, Узбекистана. С их помощью искали партнеров в Китае.
— Какие еще рынки потенциально рассматриваете?
— Узбекистан очень интересуется нашей продукцией. В Монголии спрос поменьше, но также есть интерес. Очень перспективное направление — Азербайджан.
Была у нас совместно с ЦПЭ бизнес-миссия в Иран. Там к нашей продукции есть определенный интерес, но из-за неспокойной международной обстановки возникают проблемы с логистикой. С Китаем было бы интересно поработать, но у них есть свое производство ЦСП и поэтому высокие ввозные пошлины. У нас был опыт поставок в Литву, есть перспектива развития отношений со странами Запада.
У нас были запросы даже из Колумбии. Они очень интересовались нашим материалом, хотели, чтобы мы сделали готовую постройку с ЦСП и привезли показать.
Недавно пришел запрос из африканской республики Того.
Торговый агент из Того прислал запрос на поставки ЦСП. В этой стране в прошлом году создали благоприятные условия для регистрации новых предприятий, что привело к открытию большого количества разного рода фирм. Переговоры еще ведутся. Если будут хорошие условия, почему бы и не поработать.
— Есть ли национальные особенности в бизнес-отношениях?
— Конечно, есть. В Казахстане, например, любят долго переговоры вести, поторговаться. Иногда по полгода ведем переговоры, прежде чем произойдет первая сделка. Мы работали с турецкими компаниями, которые ведут строительство в России, они тоже очень щепетильно торгуются, в несколько этапов. Не бывает так, чтобы сделку заключили сходу. Иран — совершенно другой мир. Туда от нас поехал мужчина, потому что женщин там вообще по-другому воспринимают. Мы все это, конечно, учитываем заранее.
— Пандемия на вашу работу повлияла?
— Так получилась, что наша продукция стала даже более востребованной. Когда начали строить ковидные госпитали по всей стране, наш материал включали в эти проекты за счет того, что он экологически чистый и подходит для быстрого каркасного строительства. В частности, в Якутию мы возили большие партии, когда там строился больничный городок.
— Каковы ближайшие планы, перспективы?
— Сейчас нам нужно развивать популярность в частном домостроении. Если в промышленном проектировщики нас уже давно знают и включают в проекты, то хотелось бы увеличить долю торговли для частных покупателей. В Омске мы всегда участвуем в различных выставках, и на «Агро-Омске», и на всех строительных рынках присутствуем. Однако долю частников сильно увеличивают именно торговые сети.
Вы тоже можете воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта Омской области на безвозмездной основе: перевод материалов на иностранные языки, организация участия в международных выставках, бизнес-миссии, поиск партнеров за рубежом, размещение на международных торговых площадках и многое другое. Подробнее на ved55.ru в разделе «Услуги».
Справочно: Центр поддержки экспорта Омской области осуществляет деятельность в рамках реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».