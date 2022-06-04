«Гарантирую: тир будет работать». Новый глава омского ДОСААФ Флегентов о своих планах

— В 1975 году я окончил школу, отслужил срочную службу, поступил в институт, после окончания которого работал мастером на радиозаводе, служил в Вооруженных Силах на офицерских должностях. После службы в армии работал в Управлении судебного департамента по Омской области, в Омском филиале ФГКУ Росгранстрой, в прокуратуре Омской области. И вот совершенно случайно в декабре 2018 года Осинцева Татьяна Владимировна предложила мне возглавить Омский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России. К тому времени я мало представлял, что из себя представляет ДОСААФ России и решением каких вопросов она занимается. После предложения Татьяны Владимировны поступило предложение от парашютистов — спортсменов Романа Аникина, Дениса Кобрикова и Виталия Чичерина, которые знали меня как председателя совета ветеранов Омской областной общественной организации ветеранов авиации «Крылатое братство». Я согласился, потому что авиация близка мне по духу. В 1985 году мне «улыбнулось счастье» — для прохождения службы меня направили в 64-й истребительный авиационный полк Войск ПВО страны. Первым моим командиром был подполковник Ноговицын Анатолий Алексеевич, который закончил службу первым заместителем начальника штаба ОДКБ и с которым мы общались до последних дней его жизни. А вообще авиаторы — это особая категория людей, и кто попал в авиацию, тот не сможет оттуда уйти, обязательно поднимет голову к небу, когда услышит гул летящего самолета.