«Гарантирую: тир будет работать». Новый глава омского ДОСААФ Флегентов о своих планах

В региональном отделении ДОСААФ новый руководитель — Владимир Флегентов. Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 24 мая, однако сам Владимир Ильич уточнил, что исполняющим обязанности его избрали еще 22 апреля.
Он стал уже четвертым руководителем организации за несколько лет. Ранее должность занимали автогонщик, экс-министр спорта Омской области Александр Фабрициус, Татьяна Осинцева и Леонид Болдырев. Последнему досталось непростое наследство — распроданное ликвидное имущество, огромные долги, в том числе по зарплатам, разрушающиеся здания, которые надо было как-то содержать, и угроза банкротства. В интервью Городу55 в 2020 году Болдырев рассказывал о колоссальных планах по возрождению ДОСААФ. Однако большинство из них так и остались нереализованной мечтой.
Теперь свои силы в спасении организации рискнул опробовать Владимир Флегентов, до этого возглавлявший аэроклуб при ДОСААФе, куда, в свою очередь, пришел после выхода на пенсию из региональной прокуратуры. Его имя связывают с конфликтом между коллективом и Болдыревым. Впрочем, сам он заверяет, что на должность совсем не рвался.
Город55 пообщался с ним, чтобы узнать, почему он согласился и получится ли почти на одном энтузиазме вывести региональное отделение из кризиса.
— Владимир Ильич, почему согласились на должность? Есть уверенность, что все получится?
— В 1975 году я окончил школу, отслужил срочную службу, поступил в институт, после окончания которого работал мастером на радиозаводе, служил в Вооруженных Силах на офицерских должностях. После службы в армии работал в Управлении судебного департамента по Омской области, в Омском филиале ФГКУ Росгранстрой, в прокуратуре Омской области. И вот совершенно случайно в декабре 2018 года Осинцева Татьяна Владимировна предложила мне возглавить Омский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России. К тому времени я мало представлял, что из себя представляет ДОСААФ России и решением каких вопросов она занимается. После предложения Татьяны Владимировны поступило предложение от парашютистов — спортсменов Романа Аникина, Дениса Кобрикова и Виталия Чичерина, которые знали меня как председателя совета ветеранов Омской областной общественной организации ветеранов авиации «Крылатое братство». Я согласился, потому что авиация близка мне по духу. В 1985 году мне «улыбнулось счастье» — для прохождения службы меня направили в 64-й истребительный авиационный полк Войск ПВО страны. Первым моим командиром был подполковник Ноговицын Анатолий Алексеевич, который закончил службу первым заместителем начальника штаба ОДКБ и с которым мы общались до последних дней его жизни. А вообще авиаторы — это особая категория людей, и кто попал в авиацию, тот не сможет оттуда уйти, обязательно поднимет голову к небу, когда услышит гул летящего самолета.
— Ваш предшественник рассказывал нам о грандиозных планах по реанимации омского ДОСААФа. Большие надежды были на возвращение картинга, морской школы и даже создание экстрим-автомотостадиона. Что-то из этого было реализовано. Уменьшились ли хоть немного существовавшие долги?
— Я не собираюсь оценивать ошибки предшественника. Состояние каким было в 2018 и 2020 году, примерно таким и осталось. Здесь 26 организаций, многие из них убыточные. Более того, добавились подразделения, где убытки только увеличились. Много зданий и сооружений, которые не эксплуатируются, но за них надо платить налоги. За ними числятся большие долги, пени и штрафы, которые тоже надо платить. Они накапливаются, идет неустойка, суммы добавляются. Надеемся решить этот вопрос. По поводу картинга и создания автомотостадиона, могу сказать одно: сказка не стала былью. Что касается морской школы, то мы работаем с потенциальными арендаторами, которые готовы провести в здании ремонтно-восстановительные работы. В целом же, на мой взгляд, ДОСААФ является больше общественной организацией, чем государственной, но почему-то в омском отделении нет практики подачи заявок на различные конкурсы для получения субсидий на социальные и иные проекты. У меня опыт подготовки и реализации таких проектов и их реализации имеется, поэтому будем стремиться внедрить их в практику регионального отделения ДОСААФ.
— У вас уже есть план по финансовому оздоровлению? Вроде сейчас со стрелковым тиром большая проблема…
— Планы есть. Прежде всего необходимо изучить состояние дел, разобраться с имуществом и его состоянием, а также почему практически ничем не отличающиеся друг от друга районные отделения и структурные подразделения имеют разные результаты. Что касается клуба технических и военно-прикладных видов спорта (стрелковый тир), могу сказать одно — по вине предыдущего руководителя Болдырева он частично приостановил деятельность в сфере организации и проведения стрелковой подготовки. Надеюсь, что мы совместно с управлением Росгвардии Омской области решим этот вопрос. Договоренности уже есть, судебный процесс можно закончить примирением сторон. Мы сейчас будем стремиться к тому, чтобы наши просьбы были удовлетворены. Со своей стороны, постараемся сделать так, чтобы все требования, которые были нам выдвинуты Центром лицензионно-разрешительной работы, были выполнены.
— Это тир, где тренировалась Виталина Бацарашкина. Может быть, у нее благодаря статусу олимпийской чемпионки получится решить вопрос?
— Виталина — спортсмен, она же не руководитель. Спасибо ей большое, что хотя бы привлекает внимание к этой проблеме. Я видел состояние внутри тира до закрытия. Там, конечно, надо делать большой ремонт: это и освещение, и зона мишеней, и пулеулавливатели, и общее состояние. Ремонтно-восстановительные работы мы проведем. Тир будет работать — это я железно гарантирую.
— А что с авиационно-спортивным клубом?
— Один и тот же человек сделал так, что в сфере парашютной подготовки и прыжков его деятельность остановилась. Практически год не проводили парашютные прыжки. Но 29 мая они возобновились. Сейчас у клуба нет своих самолетов, нет аэродрома. Мы предварительно вели беседы о выделении земельного участка площадью 200 га в границах до 50 км от города. Думаю, тут мы никак не обойдемся без правительства Омской области. А потом уже, когда появится аэродром, можно думать о самолетах.
— Какие еще основные проблемы, которые надо решать прямо сейчас?
Проблемных вопросов много, и какой из них главный и подлежит исполнению прямо сейчас, сказать трудно, так как нет второстепенных. На данном этапе необходимо подобрать кандидатуры на должности руководителей некоторых местных отделений и структурных подразделений в связи с увольнением предыдущих. Также нужно решать вопросы с отсутствием современных автомобилей для подготовки водителей, аэродрома, приобрести хотя бы одно воздушное судно типа Ан-2 для парашютистов, а также парашютные системы. Кроме того, в некоторых муниципальных районах нет местных и первичных организаций ДОСААФ России, но есть недвижимость, состояние которой надо уточнять.
— А что с аэродромом в Марьяновке?
— Про него надо забыть по той простой причине, что в свое время при довольно сомнительных обстоятельствах он перешел в собственность ООО «Омский аэроклуб». С 2010 года это частная организация, которая к омскому аэроклубу не имеет и не имела никакого отношения. Она была создана и зарегистрирована 2 ноября 2010 года бывшим начальником Омского аэроклуба и Омского регионального общественного образовательного учреждения «Учебно-авиационный центр» Слабодяном и заместителем начальника аэроклуба по инженерно-авиационной службе Гагариным. А уже 10 ноября того же года был составлен договор купли-продажи аэродрома. При этом деятельность продавца аэродрома решением Кировского районного суда от 29 октября 2010 года была прекращена. Получилось, что по сути уже несуществующая организация продала аэродром. Самолеты, которые там находились, тоже оказались «приватизированы». В возбуждении уголовного дела по этой истории было отказано. По документам там все оформлено правильно. Правоохранительные органы не нашли нарушений, я не могу комментировать их действия. В настоящий момент руководитель Омского аэроклуба — Андрей Викторович Гагарин.
— Там же были казармы, другие помещения? Я правильно понимаю, что в Марьяновке у РО сейчас осталось только неликвидное имущество?
— Казармы были в советское время. ДОСААФу сейчас там теперь принадлежат только гаражные боксы, бывшая котельная, складские помещения. Они потихоньку рушатся, надо от них как-то избавляться. Потому что мы на аэродром уже не зайдем. А с этого имущества надо платить налоги, которые тянут нас вниз.
— Есть же в России примеры успешных аэроклубов в системе ДОСААФ, которые работают даже с прибылью?
— Опять вернулись к аэроклубам. Авиационный комплекс ДОСААФ огромен и среди них немало успешных аэроклубов
— Может быть, что-то перенять оттуда? Вы уже анализировали, что необходимо, чтобы исправить ситуацию?
— Как я уже говорил, нам необходим аэродром, самолеты, парашютные системы. Тогда все пойдет. Например, для прыжков сейчас приходится арендовать Ан-2, это неудобно и требует больших затрат.
— В какой момент ситуация начала ухудшаться?
— В 2015 году омский аэроклуб был ликвидирован по решению Кировского райсуда. В апреле 2016 года создан омский авиационно-спортивный клуб. Три года он частично работал только с так называемыми перворазниками (это коммерческие прыжки. — Прим. авт.). Про спорт тут речи вообще не шло. В апреле 2019 года в авиационно-спортивном клубе сменился состав. Во главе инструкторов встал Роман Аникин трижды рекордсмен России и Европы, участник многочисленных чемпионатов, в том числе и чемпионата мира в 2021 году. Могу сказать, что парашютный спорт в Омской области возродился благодаря ему, а также Кобрикову, Чичерину и Шефер. Сейчас подобралась очень хорошая команда, в клубе постоянно занимаются больше 20 человек — Евгений Федюшин, Сергей Блохин и другие. Всех не перечислить. Мы пока не имеем возможности им помочь, и они вкладывают личные средства: платят за подъемы, за свой счет ездят на соревнования.
Сейчас с авиационно-спортивным клубом пытаемся реализовать два проекта. Это все, что связано с квадрокоптерами — их изготовление и так далее. Хотим организовать такой кружок в авиационно-спортивном клубе. Мы заявились на 6 млн на условиях софинансирования. Это приобретение микросхем, 3D-принтера, теоретические занятия с учащимися. Также мы мы подали заявку на открытие военно-патриотического клуба. С этой идеей я ношусь уже года полтора. Там, где бы ребята занимались по шести предметам: рукопашный бой, парашютный спорт, десантная и стрелковая подготовка, автомобильное дело с получением водительских прав по достижении 18 лет.
— Уже успели провести ревизию вверенных вам объектов? Какие выводы сделали?
— Мне не совсем нравится, как работает Омская объединенная техническая школа ДОСААФ. У этой организации большие перспективы, но самые большие убытки среди организаций. Задолженность сейчас около 16 млн рублей. И каждый месяц они уходят в минус на значительные суммы. Мне не совсем нравится, как выплачивается зарплата: люди работают по договорам гражданско-правового характера. За счет заключения договоров ГПХ отодвинуты социальные вопросы. Мы лишаем людей возможности нормально сходить в отпуск, получать различные компенсации. На мой взгляд, это неправильно. От этого надо попытаться уйти.
— Как обстоят дела с картингом? Об этой территории, видимо, придется забыть так же, как об аэродроме в Марьяновке?
— По картингу ничего сказать не могу, потому что не владею ситуацией. Где сейчас занимаются дети, я не знаю. В ближайшее время мы будем проводить собрание федераций различных видов спорта, где будем обсуждать наши совместные действия по возрождению кружков и секций в ДОСААФе. Буквально вчера был на водно-моторной станции. И, честно говоря, мне не понравилась та картина, которую я увидел.
— Получится ли ее сохранить?
Думаю, да. Надо работать. Здание и склад требуют ремонта. Надо полностью менять кровлю, которая сильно протекает. По нынешним ценам будет стоит не меньше 200 тысяч. Работы будут проводиться реготделением — никем другим. Есть вопросы и по содержанию помещений.
— Что со зданием морской школы? Прошлым руководителям не удалось найти взаимопонимание с ГИБДД, которая не только платила аренду, но и привлекала к вам клиентов — водителей, которые приходили туда получить права. Помещение, которое занимала Госавтоинспекция, пустует?
— Не владею ситуацией – какая история произошла с ГИБДД. Здание морской школы сейчас стоит запущенное. Оно требует ремонта. Объем работ довольно большой — электричество, водоснабжение, канализация, отопление. Думаю, что мы реанимируем это здание.
— Леонид Болдырев обещал то же самое.
— Да, мы помним эту историю. Камбузы и прочее…
— У вас какой-то другой подход?
— Мы ведем переговоры об аренде этого здания частной организацией. Есть даже договор, локальный сметный расчет проведения восстановительных работ. Сейчас мы согласовываем с Центральным советом ДОСААФ. Если нам все утвердят, приступим к работам. Работы требуют больших денежных вложений. Например, отделочные только на одном этаже — 7 млн рублей. К работам можем приступить к июлю.
— Эта частная организация будет ремонтировать в счет аренды?
— Нет. Есть опасения, что в таком случае эти здания могут от нас уйти за счет неотделимых улучшений, которые были сделаны во время сдачи в аренду. Арендатор скажет: «Я столько туда вложил, теперь это мое!» Есть у нас положение о предоставлении собственных помещений в аренду сторонним организациям. Мы не можем смешивать понятия взаимозачета и аренды.
— Понятно, что это произошло до вас. Но было ли так необходимо продавать здание гостиницы ДОСААФ?
— Я сейчас не готов комментировать. Могу сказать одно: ее состояние было уже, конечно, не очень хорошим. Плюс большие долги за электроэнергию. И в 2020 году приняли решение его продать. Тогда пост руководителя занимала Татьяна Владимировна Осинцева. Но на продажу здание выставляло не региональное отделение, а Центральный совет ДОСААФ России. Трижды проводились аукционы. Первые два раза никто не заявился. В ноябре 2020 года была проведена оценка здания, в марте 2021 года его продали. Тогда пост руководителя занимала еще Татьяна Владимировна Осинцева. Думаю, что тогда продажа была целесообразна.
— Что сейчас происходит с местными отделениями в районах области?
— У многих большие задолженности. Например, в Таврическом районе задолженность составляет 1,5 млн рублей. При этом у нас много муниципальных районов, где раньше были местные отделения, но сейчас их там нет. Остались только принадлежащие нам здания и сооружения. За их состоянием никто не следит. Более того, от них убыток, потому что мы платим налоги на имущество. Проблема? Да. Сейчас составляю график поездок по районам области с целью ознакомления с состоянием дел в местных отделениях, планирую встречи с главами администраций. С аварийными зданиями надо «прощаться» - решать вопрос об их сносе и списании с учета. Некоторые, возможно, удастся сохранить. В Исилькуле, например, хорошее здание есть, а организации нет. Сейчас вроде бы появились люди, которые хотят возродить местное отделение. Думаю, с нашей помощью у них получится.
— Но большинство приносят только убыток?
— От них имеет смысл избавляться. Но есть организации, которые не только не убыточные, но еще и с доходом работают. И что я заметил: руководители-женщины в районах — более ответственные, чем мужчины. Например, отделения в Москаленках, Черлаке хорошо работают и в общем-то не убыточные. Очень многое зависит от руководителя.
— Вы уже решили кадровый вопрос?
— В аппарате реготделения команда сменилась, от прежней остались только два человека. Посмотрим, как они впишутся. Что же касается руководителей местных отделений и обособленных структурных подразделений, то надеюсь, что удастся наладить нормальные отношения, которые пойдут на пользу общего дела. К сожалению, многих не знаю, так как за три года работы в авиационно-спортивном клубе, нас мало собирали и со многими я лично не знаком. Однако понимаю, что только с их помощью мы сможем выйти из сложившегося, достаточно непростого положения.
— Вы говорите о планах по ремонту многочисленных зданий РО ДОСААФ. Затраты значительные. Где брать деньги?
— В 2021 году в миллионном городе нами подготовлен на коммерческой основе всего 271 водитель на категории B и С. Нет никакой рекламы. Если вы проедетесь по городу, вы практически нигде не увидите учебные машины с логотипом ДОСААФа. Нигде в городе вы не увидите рекламу о наборе групп по подготовке водителей. Этим никто не занимается. Привлекать людей надо. Не зря говорится: реклама — двигатель торговли.
— Можете воспользоваться случаем и прорекламировать.
— Воспользуюсь. Обучение водителей категории «B» в автошколах ДОСААФ обходится дешевле, чем в коммерческих. В автошколах первоначальный взнос может быть около 15 тысяч рублей, а потом добавляется и добавляется. Например, за каждый час обучения вождению необходимо заплатить от 500 руб. и выше. За пересдачу экзаменов и вождения надо дополнительно платить. И так набирается до 30 тысяч рублей, тогда как в автошколе ДОСААФ она составляет 22 тысячи рублей. Осуществляется также подготовка и переподготовка водителей различных других категорий: «С».»Д», «СЕ» с «С» на «В», с «В» на «С», с «С» на «Д» и т.д. Бывает человек не сдал вождение с первого раза. Мало ли что – не получилось, заволновался. Потренировался еще – сдал. В 1993 году я, кстати, учился здесь же в ДОСААФе и вождение сдал со второго раза.
— Кроме рекламы, в чем еще вас обходят коммерческие автошколы?
— У нас автомобильная техника — в основном механика, и она достаточно старая. Автопарк надо обновлять. А это снова деньги. Сейчас ведем в этом направлении работу, идут переговоры с Газпромбанком о возможности приобретения автомобилей в лизинг. Аналогичная программа есть в ДОСААФе, для чего создана и работает ООО «ДОСААФ-Автолизинг».
— Какие ближайшие планы по развитию РО ДОСААФ?
— Пословица гласит: «Ложись с мечтой, просыпайся с целью». Основная наша цель – восстановить региональное отделение ДОСААФ России Омской области. Но нам это одним не осилить: нужна помощь и поддержка органов государственной и исполнительной власти, федераций различных видов спорта и общественных организаций. Очень многого хочется добиться, но слишком много неизвестного.