Омский комик Рамис Ахметов — об участии в Stand Up на ТНТ, музыке и планах на будущее

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В январе стартовал новый сезон шоу Stand Up на ТНТ. В нём дебютировал юморист из Омска Рамис Ахметов. Артист раньше уже выступал в «Comedy Баттл» и «Открытом микрофоне».
Город55 поговорил с Рамисом об участии в юмористических шоу, музыкальных номерах и поиске тем и вдохновения для шуток.
— Рамис, поздравляем с дебютом в Stand Up. Расскажите, про что чаще будете теперь шутить?
— У меня нет как таковой основной темы для выступлений. Темы для моих шуток приходят из жизни, заранее они не выбираются.
— Какое место теперь отводите музыкальным номерам?
— В проекте Stand Up на ТНТ я вряд ли буду выступать с музыкой. Отдельно делаю музыкальные концерты, вечера музыкальной стендап-комедии. У меня есть группа «Клуб 33», с которой тоже в ближайшее время появимся в шоу на телевидении. Скоро запустится мой канал с видеоконтентом — там буду выкладывать всё, что связано с музыкой. Некоторые треки уже есть на всех музыкальных площадках.
— Стендап движению в России уже прилично лет. Возникали ли у вас или ваших знакомых моменты, что уже не над чем шутить? Как решаете проблему с отсутствием вдохновения?
— Конечно, бывало. Но выход из этой ситуации прост, на мой взгляд. Если нет вдохновения, просто пишешь про что угодно, читаешь новости, общаешься с людьми. И постепенно, со временем возвращаются силы и желание заниматься творчеством.
— В Омске направление стендапа, кстати, тоже стремительно развивается. Следите за творчеством кого-то из омских коллег?
— За омскими комиками я слежу в социальных сетях. Рад, что они развиваются и «Стендап Омск», который мы организовали в 2012 году одними из первых в России, продолжает жить!
— Вы трижды финалист «Comedy Баттл», участник «Открытого микрофона», теперь и участник Stand Up на ТНТ, какой из проектов вам особенно близок и почему?
— Наверное, «Comedy Баттл». Почему? Он был самым первым, самым ярким. И друзей оттуда больше всего прибавилось в жизни.
— Еще раз хотели бы принять участие в соревновательных проектах?
— Точно нет (улыбается). Но всякое может быть, конечно. Как говорится, не зарекайся.
— Многие комики работают авторами для юмористических передач. Был ли у вас такой опыт? Для себя писать легче, чем для другого человека?
— Да, я много чего писал: от КВН до сериалов. Писать другим, думаю, чуть полегче — чисто психологически.
— А какие у вас творческие планы на ближайшее время?
— Из ближайших — уже озвученные про музыкальный канал с видеоконтентом. Также есть желание записать сольный концерт и альбом с группой.
Ну, а мы напоминаем омичам, что увидеть Рамиса Ахметова теперь можно в шоу StandUp. Выходит оно каждую пятницу в 22.00 на телеканале ТНТ.