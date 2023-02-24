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Омский комик Рамис Ахметов — об участии в Stand Up на ТНТ, музыке и планах на будущее

24 февраля 2023, 03:30
Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Омич Рамис Ахметов не раз появлялся в юмористических проектах на телевидении. Теперь же комик дебютировал в новом сезоне шоу Stand Up на ТНТ.

В январе стартовал новый сезон шоу Stand Up на ТНТ. В нём дебютировал юморист из Омска Рамис Ахметов. Артист раньше уже выступал в «Comedy Баттл» и «Открытом микрофоне».

Город55 поговорил с Рамисом об участии в юмористических шоу, музыкальных номерах и поиске тем и вдохновения для шуток.

— Рамис, поздравляем с дебютом в Stand Up. Расскажите, про что чаще будете теперь шутить?

— У меня нет как таковой основной темы для выступлений. Темы для моих шуток приходят из жизни, заранее они не выбираются.

— Какое место теперь отводите музыкальным номерам?

— В проекте Stand Up на ТНТ я вряд ли буду выступать с музыкой. Отдельно делаю музыкальные концерты, вечера музыкальной стендап-комедии. У меня есть группа «Клуб 33», с которой тоже в ближайшее время появимся в шоу на телевидении. Скоро запустится мой канал с видеоконтентом — там буду выкладывать всё, что связано с музыкой. Некоторые треки уже есть на всех музыкальных площадках.

Музыкальные выступления Рамис не собирается забрасывать.Музыкальные выступления Рамис не собирается забрасывать.
Музыкальные выступления Рамис не собирается забрасывать.Музыкальные выступления Рамис не собирается забрасывать.
Музыкальные выступления Рамис не собирается забрасывать.
Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

— Стендап движению в России уже прилично лет. Возникали ли у вас или ваших знакомых моменты, что уже не над чем шутить? Как решаете проблему с отсутствием вдохновения?

— Конечно, бывало. Но выход из этой ситуации прост, на мой взгляд. Если нет вдохновения, просто пишешь про что угодно, читаешь новости, общаешься с людьми. И постепенно, со временем возвращаются силы и желание заниматься творчеством.

— В Омске направление стендапа, кстати, тоже стремительно развивается. Следите за творчеством кого-то из омских коллег?

— За омскими комиками я слежу в социальных сетях. Рад, что они развиваются и «Стендап Омск», который мы организовали в 2012 году одними из первых в России, продолжает жить!

С января Рамис выступает в шоу Stand Up.
Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

— Вы трижды финалист «Comedy Баттл», участник «Открытого микрофона», теперь и участник Stand Up на ТНТ, какой из проектов вам особенно близок и почему?

— Наверное, «Comedy Баттл». Почему? Он был самым первым, самым ярким. И друзей оттуда больше всего прибавилось в жизни.

— Еще раз хотели бы принять участие в соревновательных проектах?

— Точно нет (улыбается). Но всякое может быть, конечно. Как говорится, не зарекайся.

— Многие комики работают авторами для юмористических передач. Был ли у вас такой опыт? Для себя писать легче, чем для другого человека?

— Да, я много чего писал: от КВН до сериалов. Писать другим, думаю, чуть полегче — чисто психологически.

Комик продолжает следить за творчеством омских коллег.
Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

— А какие у вас творческие планы на ближайшее время?

— Из ближайших — уже озвученные про музыкальный канал с видеоконтентом. Также есть желание записать сольный концерт и альбом с группой.

Ну, а мы напоминаем омичам, что увидеть Рамиса Ахметова теперь можно в шоу StandUp. Выходит оно каждую пятницу в 22.00 на телеканале ТНТ.

#Юлия Истомина#Юмор#Шоу#Интервью#Шутки#Выступление#Общество#Новости#Омск#Омская область#Рамис Ахметов
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