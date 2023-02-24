Омский комик Рамис Ахметов — об участии в Stand Up на ТНТ, музыке и планах на будущее

— В проекте Stand Up на ТНТ я вряд ли буду выступать с музыкой. Отдельно делаю музыкальные концерты, вечера музыкальной стендап-комедии. У меня есть группа «Клуб 33», с которой тоже в ближайшее время появимся в шоу на телевидении. Скоро запустится мой канал с видеоконтентом — там буду выкладывать всё, что связано с музыкой. Некоторые треки уже есть на всех музыкальных площадках.